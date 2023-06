BAD OMENS in concerto l’11 febbraio 2024 a Milano

Fan del metalcore, reggetevi forte. Sta per arrivare un terremoto. Hellfire Booking Agency annuncia i Bad Omens!

Interi tour sold out in Europa, UK e Nord America, i Bad Omens sono un fenomeno incommensurabile che sta lasciando sbalorditi milioni di esperti e ascoltatori in ogni angolo del globo. Breakdown feroci e cori in grado di tener testa a Bring Me The Horizon e Periphery, i Bad Omens irrompono nelle Billboard rock e indipendenti già con il primo album, espugnandosi un posto d’onore che nessuno è ancora riuscito a sottrargli. Con più di 65,000,0000 stream solo su Spotify e oltre 73,000,000 video generati dagli utenti Tiktok per il singolo «Just Pretend», i Bad Omens sono l’ultima frontiera del metalcore. E non vediamo l’ora di essere obliterati.

Dopo gli incredibili tre sold out dello scorso febbraio, i Bad Omens arrivano a smantellare l’Alcatraz per un’unica, pressante data italiana. Non aspettate a comprare i vostri biglietti, andranno sold out prima ancora che ve ne rendiate conto.

Biglietti > https://dice.fm