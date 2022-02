AVRIL LAVIGNE: riprogrammati ad Aprile 2023 i concerti di Padova e Milano

Le date italiane di Avril Lavigne, inizialmente previste a marzo 2021 e successivamente spostate al 2022, saranno riprogrammate nel 2023.

23 aprile 2023 – PADOVA, Kioene Arena

(nuova location) (riprogrammazione della data del 14 marzo 2021 e del 4 marzo 2022)

24 aprile 2023 – MILANO, Mediolanum Forum

(riprogrammazione della data del 12 marzo 2021 e del 6 marzo 2022)

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Nuove disponibilità di biglietti sono disponibili da ora su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Con queste parole, Avril Lavigne ha annunciato il posticipo del tour:



“A tutti i miei fan in Europa e UK, Ho alcune spiacevoli notizie da darvi riguardo alle mie date in Europa e UK. Ho dovuto prendere la difficile decisone di posticipare il tour fino al 2023. A causa delle problematiche causate dalla pandemia, ci sono una serie di restrizioni legate a viaggi e venue che cambiano di paese in paese che hanno reso impossibile procedere con le date del tour in questo momento.

Non è una decisione facile, ma è quella che ci permetterà finalmente di suonare in ogni città del tour ed allestire un grande show a piena capienza in condizioni sicure.

Ho il cuore spezzato, ma sono certa che ne sarà valsa la pena aspettare.”

*Informazioni sul cambio di location per la data di Padova:

Coloro già in possesso di un biglietto per lo show previsto alla Fiera di Padova riceveranno via mail un segnaposto per la nuova data alla Kioene Arena di Padova.

Il segnaposto riporterà le indicazioni del nuovo posto assegnato. L’assegnazione dei posti avverrà seguendo la cronologia di acquisto.

IMPORTANTE: Sarà necessario stampare il segnaposto allegato e portarlo con sé il giorno dello spettacolo insieme al biglietto a suo tempo acquistato per accedere allo spettacolo.

L’accesso con il solo biglietto o con il solo segnaposto NON è consentito: sarà necessario essere in possesso sia del biglietto dello spettacolo sia segnaposto allegato.