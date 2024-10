ANTONELLA RUGGIERO IN CONCERTO PER “UNA MANO ALLA VITA”

Una Mano alla Vita Ets, realtà non profit milanese che da trentotto anni sostiene e sviluppa iniziative sanitarie, assistenziali e sociali nell’ambito delle cure palliative, annuncia uno speciale evento di beneficenza all’insegna della musica e dell’impegno sociale. Sabato 19 ottobre alle 21:00 presso l’Auditorium di Milano in Largo Gustav Mahler, Antonella Ruggiero, potente voce della musica italiana, dedicherà la data meneghina del suo “Concerto Versatile” a supporto del progetto “Medicina dei Fragili”.

La serata sarà l’occasione per ascoltare dal vivo l’inconfondibile voce della cantante, accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte e organo liturgico, Roberto Colombo al vocoder e synth basso e Ivan Ciccarelli alle percussioni. Insieme condurranno il pubblico in un intenso viaggio fra i suoi brani più amati – come quelli cantati con i Matia Bazar – e quelli più recenti, proponendo anche omaggi ad autori italiani e stranieri in una rivisitazione inedita con sonorità etniche, nuovi arrangiamenti e interpretazioni.

Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “Medicina dei Fragili”, che ha l’obiettivo di creare un team di specialisti in Cure Palliative all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano. Due medici palliativisti, un infermiere e uno psicologo opereranno con un protocollo specifico per identificare prontamente, sin dall’arrivo in Pronto Soccorso, i pazienti fragili con malattie cronico-progressive avanzate. L’intento è quello di avviare percorsi di cura adeguati, evitando sofferenze ulteriori per i malati e i loro familiari e riducendo i costi per la collettività.

“Siamo entusiasti di avere per questo concerto così significativo, il supporto di Antonella Ruggiero che conosce profondamente il valore e la funzione delle Cure Palliative” ha dichiarato Pier Giorgio Molinari, Presidente dell’Associazione Una Mano alla Vita. “La “Medicina dei Fragili” rappresenta un passo importante verso una sanità più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più vulnerabili, cercando di riconoscerli per intervenire in maniera sempre più tempestiva“.

Dettagli dell’evento: