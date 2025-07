An Evening With BRENT HINDS: in concerto il 28 novembre al Legend Club di Milano

Una serata così non potremmo replicarla a volerlo. Pochi giorni dopo le sue parentesi con Steve Von Till (Neurosis), Hellfire Booking Agency annuncia An Evening With Brent Hinds!

Conosciuto ai più come (ormai ex) voce e chitarra dei Mastodon, Brent «Dirty B» Hinds è un’esplosione di versatilità e creatività multi-genere. Non solo nel corso del percorso venticinquennale con i Mastodon, la collaborazione coi quali lo porterà a vincere addirittura un Grammy, ma nell’arte solista: Fiend Without A Face è un travolgente viaggio surf punk e psychobilly attraverso rock, country e rockabilly il cui gusto per la vita è semplicemente incorreggibile. Dirty B & The Boys, poi, è una chicca tutta da scoprire.

Brent, assente dai nostri spalti per quello che reputiamo davvero troppo tempo, sarà dei nostri per una nottata veramente straordinaria, questo novembre. Un’avventura attraverso il suo percorso musicale e di vita che lo vedrà svelarsi musicalmente ed emotivamente come non l’avete mai visto.

28 NOVEMBRE 2025 | LEGEND CLUB, MILANO

Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

Prevendite > https://dice.fm/