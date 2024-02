30 anni di “Troublegum”: i THERAPY? in concerto il 6 dicembre a Milano

Quest’anno i Therapy? raggiungono un traguardo importante: i primi trent’anni di Troublegum, uno dei loro album più popolari e amati.

Per celebrare questo anniversario la band intraprenderà un tour che toccherà anche l’Italia con una tappa: venerdì 6 dicembre 2024 al Legend Club di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3UyPYJi

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/therapy

Pubblicato esattamente trent’anni fa – il 7 febbraio 1994 – da A&M Records, Troublegum si è aggiudicato diversi titoli nel corso di quello stesso anno: Album of the Year per Kerrang!, secondo classificato per Metal Hammer e tra i primi in graduatoria per NME e Melody Maker, nonché nominato ai Mercury Prize e agli MTV Awards.

Nelle parole di Andy Cairns, «per celebrare il trentesimo compleanno del nostro album Troublegum partiremo in tour quest’anno per festeggiare con un set (che non sarà un riproduzione superficiale) dedicato ai Therapy? del 1994 che presenterà i brani usciti in quel periodo insieme alle canzoni dell’album. Quando abbiamo iniziato nella contea di Antrim nel 1989 non avremmo mai potuto immaginare che questo album punk e metal sarebbe diventata una pietra miliare. Venite a festeggiare con noi mentre suoniamo un pezzo dopo l’altro!».

THERAPY?

Troublegum 30 – The 30th Anniversary Tour

Venerdì 6 Dicembre 2024 – MILANO

Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

I biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 9 febbraio.