THREE DAYS GRACE: guarda le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

foto di Lara Bordoni

Per la prima volta in tre anni tornano a suonare nel territorio italiano i Three Days Grace. Il 27 settembre Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, li presenta in concerto sul palco dell’Alcatraz di Milano.

Sound energetico e ricco di catarsi, i componenti della band cominciano a suonare da appena liceali, combinando elementi di alt rock, metal e grunge con tanta intensità da diventare uno dei perni del movimento post-grunge.

A partire dalla loro fondazione, i Three Days Grace sgominano a più riprese la classifica Billboard del rock mainstream internazionale, ottenendo il primo disco platino a soli tre anni dal loro debutto ed affermandosi come un cardine irremovibile della scena hard rock degli Anni ’10. E come attesta la loro carriera sbalorditiva e il globalmente adorato singolo «So Called Life», il loro settimo album «Explosions», in uscita lo scorso 6 maggio tramite RCA Records.

Clicca qui per guardare le foto dei Three Days Grace in concerto all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)