THE TALLEST MAN ON EARTH: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

THE TALLEST MAN ON EARTH, il progetto del musicista e cantautore svedese KRISTIAN MATSSON, è tornato in Italia al FABRIQUE presentando “Too Late For Edelweiss”, un album di cover uscito lo scorso settembre su ANTI RECORDS.

Il primo brano condiviso è la cover di “Lost Highway” di HANK WILLIAMS.

“Too Late For Edelweiss” è una raccolta di registrazioni casalinghe create da Matsson tra la Svezia e il North Carolina nelle brevi pause del suo ultimo tour di trentanove date.

Il disco è la prima uscita dell’artista dopo “I Love You. It’s A Fever Dream” del 2019 e la sua firma per ANTI. Le canzoni contenute in questo nuovo album sono con Matsson sin dagli esordi del 2006, quando era solito eseguire “Lost Highway” prima di avere un repertorio di brani abbastanza consistente da coprire tutto il live – set.

Per quanto “Too Late for Edelweiss” sembri un album di ritagli, un ricordo intimo con i fantasmi del primo The Tallest Man che aleggiano qua e là, è anche la descrizione di un momento: un lampo di gioia, un momento per ricaricarsi e sentirsi bene.

Nel luglio 2022, Matsson ha pubblicato una cover di “För sent för Edelweiss” della star svedese ÅKAN HELLSTRÖM una preziosa canzone che è stata la musica di scena che The Tallest Man ha usato prima di ogni sua esibizione per oltre un decennio ed è anche il brano che ha ispirato il titolo di questo album di cover.

Clicca qui per vedere le foto di Tallest Man on Earth in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

THE TALLEST MAN ON EARTH: la scaletta del concerto di Milano

East Virginia (Joan Baez cover)

Fields of our Home

1904

Criminals

The Wild Hunt

Darkness of the Dream

I Won’t be Found

The Gardener

Little Nowhere Towns

Love is All

Rivers

The Sparrow and the Medicine

On Every Page

Time of the Blue

There’s no Leaving Now

King of Spain

Dark Bird is Home

ENCORE:

Sagres

These Days (Jackson Browne cover)