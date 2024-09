THE JESUS AND THE MARY CHAIN: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Un’ondata di rumore e nostalgia ha travolto il pubblico del TOdays Festival venerdì sera, quando i leggendari The Jesus and Mary Chain sono saliti sul palco per un concerto memorabile. La serata era iniziata con l’energia contagiosa dei Fast Animals and Slow Kids, che hanno scaldato l’atmosfera con il loro rock alternativo, preparando il terreno per l’arrivo dei giganti scozzesi.

Un tuffo nel passato

Fin dai primi accordi di “Jamcod”, è stato chiaro che ci trovassimo di fronte a una band che ha scritto la storia del rock alternativo. Jim e William Reid, con la loro inconfondibile combinazione di melodie pop e muri di distorsione, hanno trasportato il pubblico in un viaggio attraverso i loro classici senza tempo.

Brani come “Head On”, “April Skies” e “Just Like Honey” hanno scatenato un’esplosione di energia, con il pubblico che cantava a squarciagola e si lasciava trasportare dal sound ipnotico della band. L’intensità sul palco era palpabile, con i fratelli Reid che si scambiavano sguardi complici e si lasciavano andare a improvvisazioni chitarristiche che hanno mandato in delirio i fan.

Un’eredità indelebile

I The Jesus and Mary Chain hanno dimostrato ancora una volta di essere una band fondamentale per la storia del rock. La loro influenza è evidente in innumerevoli gruppi che hanno seguito le loro orme, e la loro musica continua a essere attuale e coinvolgente come lo era negli anni ’80.

Il concerto al TOdays Festival è stato un’occasione per celebrare questa eredità e per riscoprire la magia di una band che ha saputo creare un sound unico e inimitabile. Il pubblico, composto da fan di vecchia data e da giovani appassionati di musica, ha risposto con entusiasmo, dimostrando che la musica dei The Jesus and Mary Chain è senza tempo.

Il concerto si è concluso dopo un’incredibile sequenza di successi, che hanno lasciato il pubblico senza fiato. L’energia sul palco era alle stelle, e i fratelli Reid sembravano divertirsi come non mai, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile.

Mentre le ultime note di “Reverence” si spegnevano, il pubblico ha salutato i The Jesus and Mary Chain con un’ovazione fragorosa, consapevole di aver assistito a un concerto storico.

Il TOdays Festival si conferma ancora una volta un evento imperdibile per gli amanti della musica, capace di offrire una programmazione di altissimo livello e di regalare emozioni indimenticabili.

The Jesus and Mary Chain: la scaletta del concerto di Torino

Jamcod

Head On

Happy When It Rains

All Things Must Pass

Chemical Animal

April Skies

Blues From a Gun

Nine Million Rainy Days

In a Hole

Sidewalking

Venal Joy

Pure Poor

Some Candy Talking

Girl 71

Darklands

I Hate Rock ‘n’ Roll

Just Like Honey

Taste of Cindy

Reverence