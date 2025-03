THE GAME: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Lara Bordoni

La leggenda del rap, The Game, è tornato nel 2025 con il “The Documentary 20th Anniversary Tour”. Per celebrare i vent’anni dall’uscita del suo album d’esordio fondamentale, The Game sta tenendo concerti in Regno Unito e in Europa, ieri ha fatta tappa al Fabrique di Milano. La serata è stata scaldata da dj Mastafive con Nadja, MauryB, Inoki, Tormento e Grido

The Documentary, la storia

Al momento del lancio nel 2005, The Documentary debuttò al primo posto nella Billboard 200 e ottenne il doppio disco di platino negli Stati Uniti. Con tracce iconiche come “How We Do”, “Dreams” e “Hate it or Love It”, l’album segnò il rilancio della scena hip hop della West Coast, un tempo dominante. L’album ottenne il disco di platino in Danimarca, Irlanda e Regno Unito e il disco d’oro in Germania.

The Game si è affermato come una delle voci più crude della scena hip hop della West Coast nei primi anni 2000, grazie a racconti autobiografici intensi e alla necessità impellente di affermare la sua presenza lirica. Il suo nome divenne noto con l’uscita del suo album di debutto in studio del 2005, The Documentary, e nei successivi quindici anni continuò inarrestabile a pubblicare una serie di mixtape, singoli e album acclamati, tra cui LAX del 2008, The R.E.D. Album del 2011 e Born 2 Rap del 2019.

La biografia

Nato Jayceon Terrell Taylor a Compton nel 1979, The Game ha avuto un’infanzia difficile e, coinvolto nello spaccio di droga, decise di cambiare vita dedicandosi alla musica solo dopo essere stato ferito in una sparatoria durante un’invasione domestica. Ispirato da N.W.A, The Chronic, Doggystyle, e dagli album classici di 2Pac, The Notorious B.I.G. e Jay-Z, iniziò a fare rap nel 2001. I suoi freestyle taglienti e audaci attirarono l’attenzione di Dr. Dre, che nel 2003 lo portò nella sua Aftermath Records e produsse il suo album di debutto. Pubblicato nel 2005, The Documentary vantava contributi di Dr. Dre, 50 Cent, Nate Dogg, Kanye West e Just Blaze, rendendo subito chiaro che The Game era deciso a superare le divisioni geografiche allora molto accese.

Negli anni successivi, le sue numerose produzioni di mixtape e freestyle furono caratterizzate dalla rivalità con 50 Cent. Dr. Dre, coinvolto nel conflitto, si tenne lontano dal secondo album di Game, Doctor’s Advocate del 2006, e con l’uscita di LAX nel 2008, i contenuti della sua musica si erano in gran parte evoluti. Dopo un periodo di annunci di ritiro, The R.E.D. Album uscì nel 2011, seguito l’anno dopo da Jesus Piece, un concept album con collaborazioni di artisti come Rick Ross, Lil Wayne, 2 Chainz, J. Cole e Chris Brown. A fine 2012, Game fondò l’etichetta Blood Money Entertainment con il rapper Stat Quo, che vide il suo primo singolo, “Bigger Than Me”, pubblicato due anni dopo. Il singolo fu inserito nell’album del 2014 Blood Moon: Year of the Wolf, ricco di featuring e con la partecipazione di Too $hort nel singolo successivo, “Or Nah”.

Nel 2015, The Game tornò con The Documentary 2, un album ricco di star tra cui Dr. Dre, Ice Cube, Nas, Drake e Q-Tip. Dopo questo successo, Game esplorò anche il mondo televisivo e videoludico con la serie documentaria in tre episodi Streets of Compton su A&E nel 2014, e con il gioco mobile Block Wars nello stesso anno, entrambi accompagnati da colonne sonore. Il suo ottavo album in studio, 1992, uscì ad ottobre e raggiunse la vetta della classifica indipendente e della Top R&B/hip-hop di Billboard, classificandosi al quarto posto nella Top 200 generale.

A giugno 2019, Game pubblicò “West Side”, il primo singolo del suo nono album, Born 2 Rap, che si classificò al numero 19 della Billboard 200, con partecipazioni di artisti come Dom Kennedy, Ed Sheeran, 21 Savage, Anderson .Paak e altri. Il rapper aveva precedentemente annunciato che sarebbe stato il suo ultimo album in studio, ma nel 2020 tornò con il singolo indipendente “A.I. with the Braids”, un omaggio alla star NBA Allen Iverson con Lil Wayne.

Ad agosto 2022, Game ha pubblicato il suo attesissimo album DRILLMATIC. Dopo il successo di “EAZY” in collaborazione con Kanye West, questo album di 30 tracce prodotto da Hit Boy vantava incredibili collaborazioni, tra cui Ye, Ice T, Big Sean, Lil Wayne, Ty Dolla $ign, 2 Chainz, Rick Ross, ASAP Rocky, Chris Brown, YG, l’ex rivale Meek Mill e molti altri.

THE GAME: la scaletta del concerto di Milano