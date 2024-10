THE DRIVER ERA + Almost Monday + Your Favorite Color: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



The Driver Era, il duo composto dai fratelli Ross e Rocky Lynch, sono passato ieri sera a Milano al Fabrique di Milano, con il “The Driver Era: X Girlfriend Tour”. La band che ha totalizzato oltre 450 milioni di stream acclamata dalla critica, è conosciuta per aver creato un suono del tutto originale e personale.

Conosciuti per il loro sound caratteristico e per i loro spettacoli dal vivo, i THE DRIVER ERA, composti dai fratelli Ross e Rocky Lynch, non sono affatto nuovi nel settore. Dal loro singolo di debutto “Preacher Man” nel 2018, hanno totalizzato oltre 450 milioni di streaming, ottenuto oltre 31 milioni di follower complessivi sui social media e sono stati elogiati da riviste del calibro di Rolling Stone, NME, PAPER, MTV e molte altre. I loro album in studio X, Girlfriend (contenente il singolo di successo “A Kiss”) e Summer Mixtape hanno fatto guadagnare al duo grandi elogi, con Alternative Press che li ha applauditi per aver creato “un suono tutto loro”.

Nell’ottobre del 2023 hanno pubblicato il loro frizzante singolo, “Rumors”, con un videoclip che ha ottenuto quasi 2 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita. Hanno dato il via al 2024 pubblicando il nuovo singolo “Get Off My Phone” e il vivace video musicale ha dato ai fan un assaggio di ciò che possono aspettarsi dall’imminente tour.

Il lavoro in studio dei THE DRIVER ERA è però solo una parte di ciò che li rende speciali. Dagli esordi come membri della band R5, il duo è un veterano quando si tratta di andare in tour. Conosciuta per la creazione di uno spettacolo dal vivo che si trasforma in una festa, la band ha registrato il tutto esaurito negli show da headliner e ha conquistato i fan con vivaci esibizioni nei festival di ogni parte del mondo, dall’Asia agli Stati Uniti, dall’Europa al Sud America (e in ogni altro posto in mezzo). L’esibizione sold-out dei THE DRIVER ERA al leggendario Greek Theatre di Los Angeles è stata immortalata nel dicembre 2023 con il loro primo album dal vivo, Live at the Greek, accompagnato da uno splendido filmato riassuntivo del concerto.

Oltre a essere un musicista dinamico e di talento, il cantante Ross è anche un attore acclamato, protagonista di “Chilling Adventures of Sabrina” di Netflix, del biopic “My Friend Dahmer” e altro ancora. Recentemente è stato protagonista del video musicale virale di “One Of Your Girls” di Troye Sivan.

Touch

You Keep Me Up at Night

Turn the music up

Get Off My Phone

Don’t Walk Away

Disco

Rumors

Low

Say My Name / Nobody Knows / I Gotta Feeling

I’ll Be There

Heart of Mine

Fantasy

Malibu

Need You Tonight

Heaven Angel

When You Need a Man

BIRDS OF A FEATHER

Preacher Man

BIS

On My Own

A Kiss

Beautiful Girl