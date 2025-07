STEWART COPELAND: le foto e la scaletta del concerto di Roma

Foto di Stefano Panaro



Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police, presenta Police Deranged For Orchestra, un’opera orchestrale in cui rivisita come mai prima i brani iconici della band che ha fatto la storia della musica. Con la sua vasta esperienza come compositore in ambito operistico, orchestrale e del balletto, Copeland ripropone le hit dei Police in un’esperienza sinfonica inedita e travolgente. In questi concerti Copeland propone una nuova prospettiva su classici come “Roxanne”, “Don’t Stand So Close To Me” e “Message In A Bottle”, affiancato da un ensemble di musicisti di talento e da un’orchestra composta da ventisette elementi, in una serata ricca di energia in cui si focalizza sull’ascesa epica della sua carriera in campo musicale, per poi dipanarsi attraverso quattro decadi. L’idea per questo concerto è nata quando Stewart Copeland ha iniziato a lavorare alla colonna sonora di un film sui Police. Le esigenze del cinema richiedevano un approccio diverso alla musica, portando alla necessità di rielaborare queste canzoni pop. Analizzando e scomponendo la musica dei Police per adattarla alle scene del film, Copeland ha trovato una nuova ispirazione, trasformando queste tracce in un’esperienza orchestrale unica.

STEWART COPELAND: la scaletta del concerto di Roma

Demolition Man King of Pain Roxanne Murder by Numbers Spirits in the Material World Walking on the Moon Equalizer Main Title Every Breath You Take Orc Jam The Bed’s Too Big Without You Don’t Stand So Close to Me Message in a Bottle Can’t Stand Losing You / Reggatta de Blanc

BIS