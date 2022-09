SKA-P: guarda le foto del concerto al Carroponte di Milano

Foto di Federico Buonanno

A distanza di 3 anni dalla loro ultima esibizione in città tornano a Milano gli Ska-P, uno dei gruppi più longevi e importanti che la terra iberica abbia mai prodotto, attivi da oltre 20 anni sono tra le band più apprezzate in Sud America e in Europa.

Da anni il gruppo di Madrid è tra le formazioni di musica ska più famose e rispettate al mondo, la data del Carroponte sarà l’occasione per rivivere oltre 20 anni di carriera godendosi nuovamente dal vivo la loro caratteristica miscela esplosiva di ska, punk, reggae e rock.

Gli Ska-P sono famosi e rispettati per l’impegno sociale e politico di cui sono intrisi, ricordiamo il tormentone Cannabis (più conosciuto come «Legalización») e altre hit come El vals del obrero, Intifada, Mis Colegas, fino ai recenti singoli Jaque al rey e l’ultimissimo Estimado John, una fantastica dedica al fondatore dei Beatles, John Lennon. Una lettera “musicale” con la quale la band spagnola risponde al famoso pezzo Imagine, un brano che si allontana dal suono sperimentale degli ultimi dischi in studio della band (99% e Game Over) per tornare ad un semplice e catchy ska punk che ricorda le tracce di dischi come Planeta Eskoria o Que Corra la Voz.

