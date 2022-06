REIGNWOLF: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

L’unica data italiana del nuovo tour europeo dei Reignwolf, blues-rock band di Seattle, si è svolta ieri sera alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Dopo Hear Me Out, l’album di debutto che nel 2019 ha consacrato il progetto Reignwolf tra i più interessanti della scena rock attuale, il gruppo guidato dal cantante e chitarrista Jordan Cook è tornato in Italia per un concerto dalle sonorità heavy e audaci che riporterà live la grande energia della musica hardcore.

Fondata nel 2012, la band ha accompagnato i tour dei The Pixies, dei The Who e del Wu-Tang Clan, salendo sui palchi dei più grandi Festival musicali nel mondo, come Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits, Bunbury Music Festival, Music Midtown, Glanstonbury e Download Festival.

Di origini canadesi, Cook ha a lungo collaborato con Ben Sheperd, leggendario bassista dei Soundgarden, ed è stato scelto da Ozzy Osbourne per aprire il tour dei Black Sabbath nel 2014, anno in cui Rolling Stone l’ha segnalato tra i 10 artisti da conoscere della nuova generazione rock.

Clicca qui per vedere le foto dei Reignwolf a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

REIGNWOLF – la scaletta del concerto di Milano

ALLIGATOR

Son of a Gun

OVER & OVER

KEEPER

ELECTRIC LOVE

LONELY SUNDAY

THE WOODS

BLACK AND RED

SATISFIED

WOLF RIVER

FOOLS GOLD

LILY MAY