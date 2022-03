MAYBESHEWILL + Gold Mass : le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

Foto di Andrea Ripamonti

I Maybeshewill si formano nel 2005 a Leicester e pubblicano quattro album, caratterizzati dall’uso di elementi elettronici insieme a chitarra, basso e batteria e dal frequente utilizzo di sample tratti da film; queste particolarità hanno portato la stampa a paragonare l’ensemble a Sigur Rós e 65daysofstatic. La band ha descritto il proprio sound come “rock strumentale con un po’ di elettronica”, mentre la webzine Drowned in Sound definisce la loro musica “come se i Mogwai avessero trovato l’amore in un cinema d’autore e fossero stati colpiti in testa con una tastiera”.

Nel 2015 annunciano il ritiro dalle scene e intraprendono un tour di addio che li vede in scena proprio sul palco del Circolo Magnolia il 24 marzo 2016. Due anni più tardi si riformano su espressa richiesta del frontman dei Cure Robert Smith per suonare al suo Meltdown Festival, e nel 2021 decidono di riprendere le attività e iniziano a lavorare a nuovo materiale per la prima volta in sette anni.

Clicca qui per vedere le foto dei Maybeshewill + Gold Mass al Circolo Magnolia di Segrate ( Milano ) (o sfoglia la gallery qui sotto).

MAYBESHEWILL: la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

We’ve Arrived at the Burning Building

Zarah

Co-Conspirators

Red Paper Lanterns

In Another Life, When We Are Both Cats

Accolades

Invincible Summer

In Amber

Critical Distance

In the Blind

Refuturing

To the Skies from a Hillside

Not for Want of Trying