MARLENE KUNTZ: le foto e la scaletta del concerto al Live Club di Trezzo

Foto di Andrea Ripamonti

Continua l’acclamato tour con cui i MARLENE KUNTZ presentano nei club italiani il nuovo album“Karma Clima” (Al-Kemi Records / Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy / FUGA), che prende il nome dall’ampio progetto Karma Clima che sta accompagnando il gruppo da quasi un anno.

La band è stata in concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano) ieri sera 4 novembre. Il live è stato impreziosito dalla partecipazione di Martina Ricordo e Nicole Vian di Guanti Rossi, che tradurranno simultaneamente sul palco il concerto nella Lingua dei Segni (LIS).

Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca “Lagash” Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Sergio Carnevale (batteria).

Il rider dei Marlene Kuntz è stato certificato Ecorider da Worldrise Onlus, poiché non prevede l’utilizzo di plastica monouso e imballaggio, minimizza gli sprechi e facilita il corretto smaltimento dei rifiuti. Durante il tour, i Marlene Kuntz utilizzano le borracce ufficiali dell’opera relazionale Uno Di Un Milione realizzata sul monte Pejo3000 nel Parco Nazionale dello Stelvio in Val di Sole per sensibilizzare comunità residente e Turismo sulla tutela del patrimonio idrico della Val di Sole.

Clicca qui per vedere le foto dei Marlene Kuntz al Live Club di Trezzo (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARLENE KUNTZ – la scaletta del tour Karma Clima 2022

Come stavamo ieri

Ineluttabile

Vita su Marte

Solstizio

Sacrosanta verità

Io e me

L’aria era l’anima

Scusami

Schiele, lei, me

La canzone che scrivo per te

Lacrima

La fuga

Impressioni di settembre

(Premiata Forneria Marconi cover)

Nuotando nell’aria

Paolo anima salva

Il genio (L’importanza di essere Oscar Wilde)

BIS

Fingendo la poesia

Lieve

Grazie

Sonica