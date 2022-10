JAMES TAYLOR: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Lo aspettavamo da 8 mesi ma finalmente James Taylor è tornato a suonare in Italia, accompagnato dalla sua All Star Band.

Il concerto è stato l’occasione per i tantissimi fans italiani di James di riascoltare i brani della sua straordinaria carriera. James Taylor ha fatto uscire il suo ventesimo album “American Standard”, una raccolta di cover del Great American Songbook, nel febbraio 2020, e con lo stesso disco si è aggiudicato il Grammy come Best Tradition Pop Vocal Album, il sesto della sua carriera. Nel 2021 si è resto protagonista di uno straordinario tributo a Garth Brooks durante la cerimonia di assegnazione dei Kennedy Centers Honors.

Dopo il concerto di ieri al Teatro degli Arcimboldi il leggendario cantautore farà tappa a Roma, Firenze, Bassano (Vicenza) per concludere il suo tour italiano giovedi 3 novembre al Teatro Colosseo di Torino.

Biglietti disponibili a questo link > https://tidd.ly/3zsXeLk

JAMES TAYLOR: la scaletta del concerto di Milano:

Something in the Way She Moves

Country Road

That’s Why I’m Here

Walking Man

Never Die Young

(I’ve Got to) Stop Thinkin’ ‘Bout That

Sweet Baby James

Steamroller

Copperline

Long Ago and Far Away

Up on the Roof (Carole King cover)

Teach Me Tonight (Dinah Washington cover)

The Frozen Man

Bittersweet (John Sheldon cover)

Don’t Let Me Be Lonely Tonight

Fire and Rain

Carolina in My Mind

Shower the People

Your Smiling Face

You’ve Got a Friend (Carole King cover)

How Sweet It Is (To Be Loved by You) (Marvin Gaye cover)

You Can Close Your Eyes

JAMES TAYLOR – le prossime date

DOMENICA 30/10/2022 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

LUNEDì 31/10/2022 – FIRENZE – Teatro Verdi

MERCOLEDì 02/11/2022 – BASSANO – Palabassano 2

GIOVEDì 03/11/2022 – TORINO – Teatro Colosseo

