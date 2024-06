PORDENONE Blues & CO. Festival 2024: gli headliner sono Rival Sons, Alice Cooper e Placebo

È l’appuntamento tra i più attesi dell’estate 2024 con la grande musica internazionale, che per il 33° anno consecutivo presenta una line up ricercata: il PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL torna a suonare forte sotto il cielo di Pordenone da lunedì 8 luglio a mercoledì 10 luglio al Parco San Valentino con straordinari artisti provenienti da tutto il mondo per live esclusivi, come quello di Alice Cooper, unica data in Italia; dal 21 giugno al 21 luglio il centro della città si tingerà di blues, con tanti eventi collaterali, mostre, il famoso “blues on the road” e molto altro.

Al Parco San Valentino

lunedì 8 luglio RIVAL SONS + CREEPING JEAN

martedì 9 luglio PLACEBO + SPECIAL GUEST + DJ SET MARCO BELLINI

mercoledì 10 luglio ALICE COOPER + NIGHTMARE PARTY

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VxKQoH

Il boutique festival, fiore all’occhiello nel panorama musicale in Europa, vedrà protagonista anche quest’anno il palco di Parco San Valentino, ormai location storica del festival, che si veste di blues e diventa luogo di aggregazione di persone provenienti da ogni parte del mondo: è il SAN VALENTINO LIVE PARK, dove la grande musica, il buon cibo, il divertimento dei live internazionali sono gli ingredienti di serate indimenticabili.

La città si tinge di blues anche con gli appuntamenti che animano il centro cittadino, eventi collaterali previsti dal 21 giugno al 21 luglio. Un mese in cui si respirerà arte tra le vie di Pordenone, con “Musica degli occhi” (a cura dell’Associazione Copertine come Quadri -APS) presso la Biblioteca Civica in Piazza XX Settembre, l’esposizione di copertine atte a rappresentare l’evoluzione della grafica e dei materiali utilizzati nel realizzo delle custodie protettive di vinili e cd attraverso un percorso dettato dai generi della pittura, la cui inaugurazione è prevista per il 21 luglio alle ore 18:00; e ancora dal 28 giugno al 21 luglio “Danny says: i Ramones di Danny Fields” al PAFF! International Museum of Comic Art presso Villa Galvani (Parco Galvani, Viale Dante, 33), la mostra personale di Danny Fields, uno dei burattinai dell’industria musicale americana tra gli anni ‘60 e ‘80, che sarà inaugurata il 28 giugno alle ore 18:30.

Inoltre la stessa location ospiterà “Walter Bortolossi for Blues Festival”: l’artista udinese Walter Bortolossi torna ad esporre a Pordenone, dopo l’antologica che tenne alla galleria Bertoia tra il 2017 e il 2018, con una nuova mostra personale dedicata al mondo della musica. La sua pittura, composita e complessa, affronta i temi più vari rivolgendosi all’attualità ma anche alla Storia. Sempre il PAFF! International Museum of Comic sarà la residenza de “Gli introvabili”, straordinaria esposizione (a ingresso gratuito) di dischi rari e autografi di leggende della musica che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia.

