GIOVANNI TRUPPI: le foto e la scaletta del concerto all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano

Sono rari i musicisti capaci di passare

dall’infinitamente intimo all’immensamente cosmico:

(…) Truppi è uno di questi. Le Monde

Quelle di Truppi sono variazioni narrative e ragionamenti, spesso paradossali, che avanzano attraverso la sorpresa, la scoperta. Quale scoperta? Che le cose sono diverse da come appaiono, e un poco più sottili. Edoardo Albinati

Dopo le memorabili performance sul palco dell’Ariston con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, il brano in concorso al 72esimo Festival di Sanremo e con “Nella Mia ora di Libertà”, brano di Fabrizio De André interpretato in duetto con Vinicio Capossela e la partecipazione a sorpresa di Mauro Pagani, GIOVANNI TRUPPI sarà in tour con TUTTO L’UNIVERSO

Giovanni insieme alla sua band e qualche ospite a sorpresa rivisiterà dal vivo i brani contenuti in TUTTO L’UNIVERSO, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e i suoi dieci anni di musica, uscita lo scorso 4 febbraio per Virgin Records/Universal Music Italia

Se quello che Truppi ama fare è “immortalare attimi facendone canzoni”, TUTTO L’UNIVERSO si può leggere come una serie di fotografie che insieme tratteggiano a contorni netti il profilo del loro autore. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio nei quattro album di inediti, le quattordici canzoni affiancano e quasi circondano musicalmente Tuo padre, mia madre, Lucia, il brano presentato dal cantautore napoletano al 72esimo Festival della Canzone Italiana, di cui è uscito anche il video diretto da Francesco Lettieri

GIOVANNI TRUPPI – la scaletta del concerto di Milano

Conversazione con Marco sui destini dell’Umanità

Respiro

19 gennaio

Il Mondo È Come Te Lo Metti In Testa

Come una cacca secca

Borghesia

Mia

Scomparire

L’unica oltre l’amore

La nostra ultima notte d’amore

Hai messo incinta una scema

Nessuno

Superman

Amici Nello Spazio

Stai andando bene Giovanni

Adamo

Tuo padre, mia madre, Lucia

BIS

Pirati

Tutto l’Universo