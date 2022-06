GIANT ROOKS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Roberto Finizio

La band è tornata in Italia dopo aver conquistato le classifiche e i palchi di mezza Europa per presentare il debut album ROOKERY.

Giant Rooks hanno dalla loro un’inarrestabile e libera esuberanza, unita alla carica e alla potenza di un songwriting raffinato e irresistibile che li ha portati, nel giro di pochissimo, ad essere i rappresentanti di una nuova giovanissima generazione di talenti.



La band formata da Frederik Rabe (voce, chitarra, percussioni e sintetizzatore), Finn Schwieters (chitarra), Luca Gottner (basso), Jonathan Wischniowski (piano e sintetizzatori) e Finn Thomas (batteria) è nata nel 2015 nella loro città natale, Hamm, nel nord della regione della renania vestfalia.

In Italia abbiamo conosciuto i GIANT ROOKS nel 2018 con il singolo “Wild stare”, un brano pop alternative dal sapore malinconico ma capace di dare speranza in ogni nota che era arrivato ai primi posti nella classifica dei brani più programmati dalle radio italiane.

Nell’agosto del 2020 esce il primo vero album “ROOKERY”, album che la band ha dovuto presentare al pubblico in streaming, dando il via ad una abitudine mai abbandonata di continuare a rimanere in contatto con i fan attraverso le nuove piattaforme digitali.

Singolo dopo singolo (per un totale di oltre 1 miliardo di stream a cui vanno aggiunti oltre 10 milioni di views su YouTube), concerto dopo concerto i GIANT ROOKS si sono fatti prima conoscere e poi amare dal pubblico per un approccio e uno stile alla musica contemporaneo ma al tempo stesso retrò capace di mescolare stili e contenuti per un risultato più che convincente.

I richiami musicali sono diversi dalle altre band in circolazione: il pop alternative americano e inglese, un tocco di folk, un tocco di elettronica, la ritmica che guidava il pezzo e una linea vocale accattivante e al centro della sua estetica.

Clicca qui per vedere le foto dei Giant Rooks in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

GIANT ROOKS: la setlist del concerto ai Magazzini Generali di Milano

The Birth of Worlds

Heat Up

100 mg

Bright Lies

Bedroom Exile

Very Soon You’ll See

Misinterpretations

New Estate

What I Know Is All Quicksand

Morning Blue

Wild Stare

Mia & Keira (Days to Come)



Encore:

Watershed