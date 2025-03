ALMOST MONDAY + Little Image: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

foto di Giorgia De Dato



Per il loro primo live italiano, gli Almost Monday hanno scelto il Circolo Magnolia come cornice di una serata all’insegna di groove e vibrazioni californiane. Ad aprire lo show ci hanno pensato i Little Image, giovane band texana che ha conquistato il pubblico con un set intenso e coinvolgente. Un inizio perfetto per scaldare l’atmosfera prima dell’arrivo del trio californiano.

Dawson Daugherty (voce), Cole Clisby (chitarra) e Luke Fabry (basso) sono saliti sul palco con la sicurezza di chi sa come far divertire il pubblico. Con oltre 400 milioni di stream all’attivo e un anno ricco di successi – tra cui l’uscita dell’album di debutto Dive e un tour con i The Driver Era – gli Almost Monday si confermano tra le proposte più fresche del panorama indie-pop.Il loro show è stato un mix irresistibile di ritmo, leggerezza e coinvolgimento, perfettamente in linea con lo spirito della band. Un debutto italiano che difficilmente si dimenticherà.

Clicca qui per vedere le foto degli Almost Monday a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ALMOST MONDAY: la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Dive

Is It Too Late

Can’t Slow Down

Cough Drops

Only Wanna Dance

Never Enough

Tidal Wave

Jupiter

Holiday

Coast To Coast

Sweet Feelings

Seaside Market

Broken People

Lost

Sequoia

You Look So Good

Sports

Sunburn

Sun Keeps On Shining

Life Goes By