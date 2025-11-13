Connect with us

Hi, what are you looking for?

Recensioni

QUARZOMADERA – Zyra

Published

Il sesto album della rock band lombarda dei Quarzomadera “Zyra” viene affidato esclusivamente al formato digitale e pubblicato dalla label “rock oriented” Vrec.

Ed è un peccato perchè le sonorità grintose del gruppo guidato da Davide Sar non avrebbero sfigurato tra i solchi di un vinile come successo con il precedente album “La storia è anche ora”.

Il concept di “Zyra” infatti è molto intrigante: ispirato al film “Quando i mondi si scontrano” del 1951 (vincitore di un Oscar per gli effetti speciali) le nove tracce si dipanano descrivendo un mondo fantascientifico dove “Zyra”, il pianeta dove l’umanità dovrebbe salvarsi, è un abile pretesto per raccontare il degrado intrapreso dalla società.

Oltre al singolo “Urano”, corredato di un lisergico videoclip in animazione dove viene raccontato il genere umano, spiccano “Picantropi” e “Rumore e dolore” (dove spicca una vena melodica) tra i brani migliori. Ma nel complesso è da sottolineare come tutto il lavoro risulti omogeneo e granitico sotto tutti i punti di vista guidando l’ascoltatore lungo ogni capitolo del viaggio fantascientifico dei Quarzomadera.

Una lunga cavalcata tra rock, stoner e grunge che allieterà i fan del genere.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Video

QUARZOMADERA: guarda in anteprima il video “Urano”

Si intitola “Urano” il primo singolo e video estratto dal sesto album dei dei Quarzomadera, storica rock band di Monza e Milano attualmente composta da Davide Sar (voce...

21/09/2025