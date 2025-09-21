QUARZOMADERA: guarda in anteprima il video “Urano”

Si intitola “Uragano” il primo singolo e video estratto dal sesto album dei dei Quarzomadera, storica rock band di Monza e Milano attualmente composta da Davide Sar (voce e chitarra), Oreste Bruzzano (basso) e Tony Centorrino (batteria).

Il video è un clip animato del brano realizzato da RG Studio Monza che vuole rappresentare in larga misura le tappe del processo storico ed evolutivo umano, fino ad immaginare una futura dipartita dal nostro pianeta. E’ in anteprima sulle nostre pagine:

Ispirato al film di fantascienza del 1951 “Quando i mondi si scontrano” (diretto da Rudolph Maté basato sul romanzo omonimo del 1933, Oscar per gli effetti speciali nel 1952) , “Zyra” è il pianeta della salvezza e della speranza, dove l’umanità può risorgere e pensare ad un futuro migliore dopo essere stata annientata da un terribile evento cosmico.

Il leader Davide Sar (voce, chitarrista e autore della band) è appassionato di film di fantascienza e ha riversato nei nove brani che compongono l’album tutto il simbolismo del decadimento della società (imbarbarimento culturale ed affettivo) musicato sul classico stoner rock di “valvolare impatto”. “Zyra” è supportato d

L’album, registrato al Frequenze Studio di Monza e prodotto dai Quarzomadera in collaborazione con il tecnico del suono Davide Secondelli, sarà disponibile in tutti gli store digitali dal prossimo 19 settembre distribuito da Vrec Music Label / Believe.

I Quarzomadera sono una band alternative rock nata nei primi anni 2000 a Monza/Milano. La formazione attuale vede Davide Sar (voce, chitarra, synth), Oreste Bruzzano (basso) e Tony Centorrino (batteria). Il debutto avviene nel 2003 con il mini cd “Lunica”. Tre anni dopo esce “Cardio & Psiche” (Videoradio/Linea Alternativa), promosso come “la miscela di rock italiano e psichedelia” e accompagnato dal videoclip di “Inverno”, brano già contenuto nell’EP d’esordio. Nel 2009 la band pubblica “Orbite” che ospita musicisti come Luca Urbani, Stefano Floriello e David Flores. Da questo lavoro vengono estratti i singoli “Agrodolce” e “TV Ipnosi”, entrambi accompagnati.vA fine 2012 esce il terzo disco “L’Impatto”. L’album viene anticipato dai video “Le cose che non trovi” e “La ballata dei pregiudizi”. Alla realizzazione partecipano di nuovo Urbani (archi e tastiere), Simona Pozzi ai cori ed Erika Zanotti al flauto in Spore. Il 2016 segna un’evoluzione con “Apologia del Calore” (Discipline), prodotto da Andrea “Jim” Ravasio. Il disco abbraccia sonorità alternative rock e stoner, includendo una personale versione del classico delle Orme “Amico di ieri” e i singoli “Nel Nucleo”, “Al Veleno” e “Il Gregge”. Il 29 gennaio 2021 la band pubblica “La Storia è anche ora” (Vrec/Audioglobe), registrato e mixato al Frequenze Studio di Monza con Davide Secondelli e Matteo Agosti. Disponibile anche in vinile, l’album è trainato dai singoli “Separazione Alpha” e “Ricorsi”. Il 19 settembre 2025 esce il sesto album Zyra (Vrec/Davvero Comunicazione), accompagnato dal videoclip del singolo Urano. Con oltre vent’anni di carriera, i Quarzomadera continuano a distinguersi per un sound potente, visionario e in costante evoluzione.