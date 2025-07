ZEN HOBO: guarda in anteprima il video “Are You Happy Now”

“Are You Happy Now?”, il nuovo singolo degli Zen Hobo, è una riflessione tagliente e attuale sul concetto di felicità nella società contemporanea.



Con questo brano, la band affronta il tema della ricerca della felicità, mettendo in discussione i modelli convenzionali che ci vengono imposti.

“Are You Happy Now?” è una critica lucida alla competitività sfrenata e al desiderio incessante di successo che permeano il nostro tempo, invitando l’ascoltatore a interrogarsi sul vero significato del benessere personale.

Il pezzo si distingue per la sua impronta rock decisa, resa ancora più dinamica e originale dall’inserimento del sassofono, che dona una melodia vivace e inaspettata. Il ritmo incalzante e l’energia contagiosa rendono il brano un viaggio sonoro che unisce riflessione e potenza espressiva.



Zen Hobo confermano così la loro capacità di unire sonorità coinvolgenti a contenuti profondi, mantenendo uno stile personale e riconoscibile.

ZEN HOBO

Zen Hobo è una band italiana che mescola alternative rock, reggae e punk in un sound unico e trascinante. Attivi dal 2023, si sono fatti conoscere per i loro live energici e coinvolgenti nel centro Italia.



Nel 2024 pubblicano il loro primo album “Pluto Time“, disponibile su tutte le piattaforme digitali ed attualmente stanno lavorando a nuovi brani, con un EP in uscita prossimamente. La band è composta da Eugenio Scaglioni (voce e chitarra), Luca Morganti (batteria), Michele Resta (sax e voce) e Matteo Giommi (basso).