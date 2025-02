YOUNGEST: guarda in anteprima il video “Empty Heart”

Gli Youngest svelano il nuovo singolo, accompagnato da videoclip, “Empty heart”.

“Empty heart” è un pezzo punk che cattura l’essenza dell’apatia emotiva e del distacco verso una relazione ormai priva di significato, un grido sfrontato e diretto di chi si rende conto di non provare più nulla per una persona, rifiutando qualsiasi ipocrisia o tentativo di salvare qualcosa che non esiste più. Come recita il testo: “you tricked me like a fool head, it’s enough”.

Con un’energia cruda e un ritmo incalzante, la canzone trasmette una sensazione di liberazione, ma anche un velo di amarezza. È un invito a essere onesti con sé stessi e con gli altri, anche quando la verità può sembrare spietata. Lo stile punk del brano amplifica il messaggio, con riff di chitarra graffianti e una voce che non si trattiene, riflettendo la forza e la determinazione di chi ha deciso di voltare pagina senza rimorsi.

“Empty heart” è un’esplosione di emozioni represse che si trasformano in una dichiarazione di indipendenza emotiva.

YOUNGEST

Gli Youngest sono una band nata nel 2016 a Milano, profondamente ispirati da gruppi come Basement, Title Fight e Citizen. Fin dagli esordi, il progetto ha sperimentato con una fusione di generi diversi, spaziando dall’emo all’hardcore punk, dallo shoegaze al pop-punk, per creare un sound unico e coinvolgente. I testi affrontano temi personali e intimi, riflettendo le esperienze e le emozioni dei membri.

Hanno esordito con tre EP: “We’re Made of Memories”, “Could Never Be You” e “Besides”, costruendo una solida reputazione grazie a tour in tutta Italia e a prestigiose aperture per artisti internazionali come Turnover, Milk Teeth e Can’t Swim.

Nel 2023, gli Youngest intraprendono un nuovo capitolo, caratterizzato da un cambio di formazione e da un’evoluzione stilistica verso sonorità più hardcore e punk. Questa trasformazione prende forma nei singoli “95.9”, “TRIPPIN'” e “PLANT FOOD”, che segnano l’inizio di un ciclo creativo completamente rinnovato. Il viaggio continua con l’atteso “EMPTY HEART”, che promette di consolidare ulteriormente l’identità e l’impatto della band.