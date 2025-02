VAIDET: guarda in anteprima il video “Cliché”

VAIDET, dopo aver pubblicato il primo singolo “Cade la pioggia” nel 2023, è pronta a tornare finalmente con un nuovo brano “Cliché”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Cliché” richiama l’atmosfera tipica dell’indie folk dalle sfumature pop, anche se la sua musica vuole sfuggire alle definizioni di un singolo genere.

Il brano nasce da un momento di riflessione personale, scaturito dalla percezione di sentirsi sempre in ritardo: nei successi, nei rapporti, nei sogni che sembravano costantemente sfuggirle. “Cliché” parla proprio della sensazione di rimanere indietro mentre il mondo continua a correre, paralizzato in un sogno dal quale vuoi svegliarti.

Eppure, racconta Vaidet “è bastato un incontro per cambiare tutto”. L’arrivo di una persona che non ha chiesto nulla in cambio e che, con pazienza, ha saputo guardare dentro di lei.

“Questa canzone racconta proprio quel passaggio: dalla sensazione di essere intrappolata in un sogno che non finiva mai, al lento e prezioso risveglio che mi ha permesso di ritrovare la strada e il coraggio”

VAIDET

Vaidet, all’anagrafe Maria Francesca Videtta, classe 1997, è un’artista nata a Canosa di Puglia da sempre incuriosita dal mondo della musica. Attualmente laureata in fotografia, ha da sempre coltivato la passione per la musica come mezzo per sfuggire alla monotonia del piccolo paese da dove proviene.

Musicista autodidatta, ha iniziato pubblicando cover e, successivamente, dopo essersi trasferita a Roma, ha cominciato a comporre canzoni. Pubblica il suo primo singolo “Cade la pioggia” nell’ottobre del 2023, il giorno del suo compleanno, perché per lei ha rappresentato una vera e propria nascita.

Il suo stile musicale richiama l’indie con influenze folk e atmosfere malinconiche, ma sfugge alle definizioni di un singolo genere.

CREDITS VIDEOCLIP (Cliché – VAIDET)

Prod: Flavio De Carolis

Videomaker: Cecilia D.R. Freitas

Sceneggiatura: Costanza Fusco

Supervisore VFX: Lorenzo Dionisi

Supervisore al montaggio: Susanna Grimaldi

Cast: Maria Francesca Videtta, Francesca Valletti, Letizia Morgi, Anna Clemente e Arianna Picca