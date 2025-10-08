Connect with us

TWOMBLY: guarda in anteprima il video “Codice a morsi”

Il 13 Ottobre alle ore 12:00 sarà online su YouTube e sui canali ufficiali della band “Codice a Morsi”, il video singolo che anticipa l’uscita del concept album. La produzione è firmata da Tomato Music Lab e Pig&Rats.

Published

Codice a morsi” è il singolo che anticipa l’uscita del concept album della band elettro-indie rock Twombly

“Se il mare è l’amore tu dammi le branchie” 

L’Ispirazione del video nasce dalla trilogia così detta “trilogia esistenziale” o “trilogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (l’eclisse, l’avventura e la notte). 

“Il personaggio ormai stanco della vita, capisce che l’unico modo per connettersi al suo Desiderio è quello di compiere “un salto nel vuoto”; raggiungendo il mare, simbolo di libertà, con dolce-malinconia ripercorre la sua città portandoci in un viaggio tra le sue strade, le sue luci, i suoi contrasti, la solitudine.” 

Il brano anticipa l’uscita dell’album prodotto da Tomato Music Lab, a fine novembre 

TWOMBLY

Twombly è un progetto musicale elettro-indie rock.  La band è composta da Luca (Alangrime) alla voce, basso e chitarra, e Gianni, batterista che unisce batteria acustica ed elettronica. 

La mescolanza di percussioni tradizionali con suoni elettronici e campionamenti, l’uso di sequenze ritmiche, suoni minimali e lo-fi, costituiscono le basi del progetto. 

Il nome della band trae ispirazione dall’artista americano Cy Twombly, celebre per le sue opere astratte caratterizzate da segni gestuali, scritte e frammenti poetici, che evocano la forma di un diario visivo per la loro intensità intima, spontanea ed emotiva. 

Lo stesso approccio viene adottato nella musica dei Twombly, con sonorità alternative e minimali che si distaccano dalla tradizionale scrittura musicale “accademica”. La ricerca sonora del gruppo esplora un linguaggio che, talvolta stridente e talvolta melodico, esprime le vicissitudini quotidiane in un mondo incerto e in continuo cambiamento, creando così un diario personale che riflette la vita contemporanea.

instagram.com/twombly_officialmusic

