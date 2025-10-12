THE WINDFALL: guarda in anteprima il video “Tajawl”

A volte basta incamminarsi nel bosco dietro casa, altre volte bisogna percorrere migliaia di chilometri per ritrovare sé stessi. Può accadere che, affondando i piedi nudi nella sabbia del deserto, un angolo nascosto dell’anima si illumini, facendoci sentire parte di ciò che prima ci era estraneo.

È da questa intuizione che nasce “Tajawl”, il nuovo singolo dei The Windfall: un brano che racconta, attraverso suoni e immagini, l’esperienza di riconoscere frammenti di sé negli angoli più remoti del mondo. L’handpan apre a una dimensione meditativa che, grazie soprattutto al violino e alla voce, accompagna in paesaggi suggestivi ed evocativi. Per chi non può viaggiare con il corpo, ma desidera farlo con la mente.

The Windfall è il progetto musicale di Gianluca Gugliotta (handpan, chitarre elettriche, drum machine, hammered dulcimer, percussioni), affiancato dal maestro Giovanni Alibrandi (violino, synth) e da Eliana Mazzei (voce, flauto traverso). La loro musica unisce sonorità celtiche e world music, grazie a strumenti come handpan, dulcimer, udu, flauti e violino, a suggestioni new wave e ambient, con chitarre elettriche effettate, synth analogici e drum machine.

Il risultato è un linguaggio sonoro libero e mutevole, fortemente evocativo e in dialogo con la natura e i suoi elementi.

L’esperienza live dei The Windfall è pensata come un vero e proprio viaggio sensoriale: concerti arricchiti da proiezioni video che intrecciano musica, immagini e i quattro elementi naturali – fuoco, aria, acqua e terra – in una dimensione quasi catartica. Il progetto si è già esibito in festival e rassegne siciliane come Intermittenze, Pietra Lunare e Radica, trovando location suggestive e in sintonia con il suo immaginario.

Da settembre 2024 i The Windfall collaborano con l’etichetta Sorry Mom!; da maggio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il loro primo EP, un lavoro di sei brani che racchiude l’essenza del progetto.