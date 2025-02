SERENDIPITY: guarda in anteprima il video “Burning in Hell of Betrayal” (feat. Soundseeker)

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 31 gennaio 2025 il nuovo singolo di Serendipity, progetto solista di Serena Ceresa, intitolato “Burning in Hell of Betrayal”. Per la realizzazione del brano, l’artista ha collaborato con la milanese Yuliya Yefremova, conosciuta anche come Soundseeker. Insieme, hanno creato la prima versione della base musicale e lavorato sulla stesura del testo. La canzone evoca un’atmosfera dark, dando spazio a sentimenti chiari e diretti, rivolti a una persona che ha causato sofferenza alla protagonista. Il brano esprime la sensazione di liberazione della protagonista dal suo passato, segnando una trasformazione in una donna consapevole, sincera e pronta a voltare pagina, lasciandosi alle spalle una relazione ormai conclusa, prima di un ultimo sfogo emotivo.



La collaborazione tra Serena e Yuliya si è sviluppata a distanza, con il continuo scambio di file e idee fino a raggiungere la versione finale del brano. La melodia è stata pensata per trasmettere la “potenza” delle parole, che dovevano arrivare con forza e determinazione, come un grido di liberazione e un definitivo punto di non ritorno. Alcune espressioni dal tono dark, come “I wanna piece of heart, I wanna squeeze it all” e “Burning in hell of betrayal”, conferiscono alla canzone un’atmosfera intensa e oscura, creando un vero e proprio filtro emotivo che riflette il tema della vendetta e della liberazione interiore.

“Questa canzone è forza pura. Cantarla mi ha donato molta grinta e sicurezza interiore. Ha come un’aura di potere e forza mentale. Credo che questa canzone possa aiutare ragazze e ragazzi che nel corso della vita si sono trovati davanti a questa situazione e che possano finalmente ritrovare sé stesse, sfogarsi, lasciarsi il passato alle spalle e tornare a vivere serenamente. Oppure alle ragazze timide che si vogliono mettere in gioco e dimostrare al mondo il loro valore. Non bisogna indietreggiare davanti alle emozioni, ma lasciarle uscire quando diventano pesanti e ti iniziano a divorare da dentro.”

SERENDIPITY

Serena Ceresa, in arte Serendipity, è una cantante pop/alternativa e pianista classica di 22 anni. Entrata nel mondo della musica fin da giovanissima, ha iniziato il suo percorso musicale all’età di sei anni, dedicandosi prima al pianoforte con studi privati. Durante la sua crescita artistica, ha cominciato a esibirsi in pubblico con i suoi primi saggi e concerti. All’età di 15/16 anni, si è appassionata anche al canto, perfezionandosi attraverso corsi in una scuola privata. Nel 2021, dopo aver affrontato la difficile situazione legata alla pandemia di COVID-19 e terminato il liceo artistico-grafico, Serena ha deciso di concentrarsi ulteriormente sulla sua carriera musicale. Ha iniziato a creare contenuti musicali per esprimere se stessa, realizzando le sue prime cover su YouTube e i primi reel musicali su Instagram. Questo percorso l’ha portata a conoscere Yuliya, che le ha fornito il supporto necessario per la realizzazione del suo primo singolo, “Burning in Hell of Betrayal”, un brano che segna l’inizio della sua carriera da artista indipendente. Dal 2022, Serena ha intrapreso un percorso di studi al Conservatorio di Padova, seguendo l’indirizzo “Didattica della Musica” con una specializzazione in “Musicoterapia”, un campo che le permette di combinare la sua passione per la musica con il desiderio di aiutare gli altri. Con determinazione e impegno, continua a crescere come artista, esplorando nuove frontiere della musica e dell’espressione emotiva.



Instagram

Facebook