SCIPPA: guarda in anteprima il video “Niuman”

«Il classico, il postmoderno, l’elettronica, la chitarra acustica. “Niuman“, il nuovo singolo di SCIPPA, è un viaggio attraverso l’uomo del passato, del presente e del futuro. È un sopravvissuto, un eroe mitologico, un neonato e nello stesso tempo un vecchio, che ha visto ogni sorta di estasi e aberrazione e che continua a trasformarsi, avvertendo la possibilità di un’ennesima rinascita e di un nuovo inizio, oltre il Bene e il Male.

Non vorrebbe prendersi troppo sul serio, ama il cazzeggio e l’ironia, ma morirebbe come un samurai piuttosto che ricadere nei soliti tranelli della sua mente e di quella altrui.

“Niuman” è un razzo lanciato verso lo Spazio a suon di drum machine, synth, corde di chitarra e contrabbasso tirate a perdifiato come se fosse l’ultima canzone della vita o di un concerto. Una cavalcata pop suonata con un’attitudine punk, senza compromessi, che può farti anche ballare. Destinazione? Sconosciuta.»

SCIPPA

SCIPPA è una voce uscita da tempi incerti e carichi di possibilità, che si fa sentire con la leggerezza di uno scampato alla fine o all’inizio del mondo e l’ironia di chi non ha nulla da perdere. Canzoni come messaggi in bottiglia, che galleggiano tra sonorità indie pop e contaminazioni elettroniche, dove le chitarre si affacciano comunque sempre volentieri, perché spesso è da loro che continua a partire ogni viaggio. Dentro ci trovate pezzi di mondo presente, passato e forse anche futuro, cantati e suonati senza compromessi, come se fosse la prima o l’ultima volta nella vita.

Nella sua vita precedente pubblica nel 2012 “Vagando Dentro”, un album dalle atmosfere acustiche e minimaliste e partecipa alle fasi finali di vari concorsi musicali nazionali come Musicultura, L’isola che non c’era, Premio De André e Voci per la libertà-Una Canzone per Amnesty. Nel 2015 realizza il suo secondo lavoro d’inediti “Canzoni d’emergenza”, dove dà una decisa sterzata elettrica e visionaria al suo stile compositivo. Ad accompagnarlo, il suo fedele amico e produttore Matteo Portelli che lo segue fino ad oggi.

Spotify

Instagram

Facebook

YouTube