SAINT HUCK: guarda in anteprima il video “Present (Live From Casetta Studio)”

Il video live del brano estratto da “When It All Began”, l’ultimo EP del cantautore e polistrumentista siciliano: un lavoro ispirato alla scena indie folk alternativa americana che approfondisce i temi della memoria, della perdita e della rinascita.

‘Live From Casetta’ è un format ideato da Enrico Tabbacco – musicista e fonico, fondatore di Casetta Studio – con l’obiettivo di racchiudere sotto lo stesso tetto le numerose e variegate realtà musicali catanesi.

Dentro la Casetta le live session assumono contorni intimi e quotidiani, in cui i musicisti, ripresi dalle videocamere dei ragazzi di FilmCan Movies, performano tra divani e comodità domestiche, mantenendo il sound live della band.

A dicembre 2024 Saint Huck è stato ospite dello studio di registrazione catanese e ha realizzato una live session di cinque brani. Quello che presentiamo in anteprima è il video di “Present”, quarta traccia di “When It All Began”, concept EP dell’artista pubblicato per Overdrive e L’Eretico.

SAINT HUCK

Saint Huck è il moniker del cantautore e polistrumentista siciliano Livio Lombardo.

Nato come chitarrista noise/alternative, a novembre 2015 pubblica per Viceversa Records il suo primo album in studio, “Broken Branches”, che riscuote il favore della stampa musicale, che ne evidenzia l’approccio visionario, crudo e non convenzionale. Nel 2021 intraprende una collaborazione con l’artista visivo Francesco Lauretta e realizza un ambiente sonoro per “La lettrice”, opera esposta alla Fondazione Malvina Menegaz di Castelbasso (TE) nell’ambito della mostra “Paso Doble – Dialoghi sul possibile”. La loro collaborazione prosegue con l’esibizione di Saint Huck al finissage della mostra “Festival” al MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone (MB) nel febbraio 2022. Sempre nel 2022 viene selezionato tra i musicisti della quinta edizione del Pigneto Film Festival di Roma, dove collabora con il regista Joaquín Olaya Mesa. Nel novembre 2023 pubblica il nuovo EP, “When It All Began” (Ovedrive/L’Eretico), un lavoro di matrice indie folk e rock contemporaneo, che approfondisce i temi della memoria, della perdita e della rinascita. Il sodalizio con Francesco Lauretta continua fino ai giorni nostri: i due artisti lavorano al progetto “Rituals”, esposizione inaugurata il 17 maggio 2025 a Radicepura a Catania per la quale Saint Huck ha composto l’installazione sonora originale. Nello stesso periodo, Saint Huck apre il concerto di Hugo Race al Teatro Coppola di Catania. Ha appena concluso la colonna sonora, realizzata in collaborazione con il compositore e pianista contemporaneo Gian Marco Castro, di un film di prossima uscita che verrà presentato al Taormina Film Festival 2025.

