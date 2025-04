SACROMUD: guarda in anteprima il video “The Mule”

Non ci sono dubbi: un sogno va protetto. Il sogno Sacromud era quello di registrare al Sun Recording Studio: primo ed unico gruppo italiano, dopo Elvis, dopo Johnny Cash, dopo Jerry Lee Lewis, dopo Roy Orbison, dopo gli U2.

Quel sogno è diventato un nuovo disco: ‘The Sun Experience’, anticipato dal brano ‘The Mule’, disponibile nelle radio e in tutti i digital stores a partire da venerdì 11 aprile.

‘The Mule’ è stata registrata analogicamente nel leggendario Sun Studio di Memphis, dove i Sacromud usano gli strumenti dell’epoca, come il pianoforte originale con cui Jerry Lee Lewis ha immortalato ‘Great Balls Of Fire’ nell’ottobre del 1957.

The Mule è una metafora che prende spunto dall’omonimo film di Clint Eastwood: lo spaccio e la doppia vita del ‘vecchio’ qui hanno una natura ancor più ‘stupefacente’: il vecchio fa il corriere di musica ‘suonata’ diventata clandestina e fuorilegge.

Per l’arrangiamento Maurizio Pugno si avvale della sezione fiati dei Cape Horns, facendosi aiutare dallo scorrere del Mississippi e dal sound che rese Wayne Jackson e Andrew Love i Memphis Horns.

«Questo è il brano che più di ogni altro ci proietta orizzontalmente nel nostro sogno; un sogno che è diventato realmente un viaggio fisico in Tennessee.» annunciano i Sacromud,«The Mule è un’ipotetica passeggiata di 2 miglia che ci ha visto camminare lentamente durante un’eccezionale nevicata ai Memphis, dal 706 di Union Avenue, sede della Sun al 926 East di McLemore Avenue, sede della Stax Records».

Il videoclip è una sintesi emotiva di questa sessione di registrazione alla Sun: lo stupore di essere l’unica band italiana a registrare non un brano, ma un intero album, in un luogo unico, suonando insieme alle note attaccate alle pareti di Junior Parker, B.B. King, Howlin’ Wolf, Rufus Thomas, James Cotton, Little Walter, Ike Turner, Dr. Ross e Little Milton.

SACROMUD

Sacromud non è una band che pesca solo dentro al blues di Maurizio Pugno ma è una produzione che prova a farsi interprete del ‘sacro fango’ dell’oggi. Un unico movimento musicale dentro al quale si muove una narrazione che è frutto dell’impazienza civile oltre il soul, il blues, il rock, il funk el’R&B mescolati assieme ai suoni delle contraddizioni contemporanee.

La formazione è composta da Raffo Barbi (voce), Maurizio Pugno (chitarra e direzione musicale), Franz Piombino (basso), Alex Fiorucci (tastiere), Riccardo Fiorucci (batteria).

Quattro i dischi all’attivo: ‘Resized’(2021), ‘Sacromud’(2023), il doppio live ‘Gubbio To Memphis, The Overground Suite’ (2024) e di prossima pubblicazione, ‘The Sun Experience’ (2025), registrato a Memphis, nel leggendario Sun Studio.

