RE-VOLT: guarda in anteprima il video “Summer Nights”

Dal 26 settembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Summer Nights” (Maionese Project) il nuovo singolo dei Re-Volt.

“Summer Nights” è un brano che racconta la storia di un ragazzo timido e insicuro che si innamora di una ragazza affascinante e apparentemente irraggiungibile. Nonostante le difficoltà e la distanza emotiva, lui sente qualcosa di profondo e autentico che lo cambia e lo fa sentire vivo per la prima volta.

La canzone è carica di nostalgia e desiderio, alternando momenti di dolore e speranza, e riflette sul significato dell’amore: un mix di sofferenza e bellezza. Alla fine, il protagonista accetta che forse tutto quel dolore ha un senso più grande, ma sa che non dimenticherà mai ciò che ha provato.

Spiega la band a proposito del brano: “L’amore, anche quando doloroso o non corrisposto, può trasformarci e darci un senso profondo alla vita: la sofferenza non annulla la bellezza del sentimento, ma ne è parte integrante”.

Il videoclip di “Summer Nights” racconta la storia di un amore non corrisposto che brucia dentro, sospeso tra dolore e desiderio. Le immagini alternano l’energia potente della band, vestita di bianco — simbolo di purezza e fragilità — alla danza intensa e magnetica di una suggestiva ballerina, espressione di passione e libertà. Un contrasto visivo ed emotivo che restituisce la forza travolgente di sentimenti impossibili da spegnere.

RE-VOLT

Re-Volt è un’alternativa rock band del nord-est Italia, presente sulla scena musicale locale dal 2012. Dopo anni di cover e vari cambi di formazione, abbiamo finalmente trovato il giusto equilibrio. Dal 2023 scriviamo e produciamo la nostra musica, affrontando temi sociali contemporanei e sperimentando nuovi suoni pur mantenendo una distinta impronta rock.

La band ha già rilasciato diversi singoli, tra cui “Cast your light”, “For what’s right”, “Reborn” e “Goodbye” disponibili su tutte le principali piattaforme streaming. La formazione attuale è composta da Giacomo Celadin alla voce, Cesare Gemma alla chitarra, Mattia Zampieri al basso e Joel Gori alla batteria.

YouTube | Facebook | Instagram | Spotify | Apple Music | Amazon Music