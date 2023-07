OARA: guarda in anteprima il video “Je danse”

È online il videoclip di “Je danse”, il nuovo singolo della poliedrica artista OARA, uscito venerdì 30 giugno. Il brano sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 7 luglio.

Il videoclip vede come protagonista OARA in abito da sposa, poco dopo aver lasciato l’altare. Consapevole della fine della sua storia d’amore, ha infatti scelto di prendere in mano la sua vita. Per questo inizia piano piano a strapparsi il vestito di dosso, come a volersi liberare definitivamente del passato, mentre cammina tra le vie di Roma. Senza quasi più nulla indosso, si tuffa poi nelle acque blu di una piscina, felice di aver ritrovato la propria libertà e pronta a vivere in pieno la gioia dell’estate.

JE DANSE

“Je danse” è un pezzo dalle sonorità elettro-pop che trasporta direttamente sulla pista da ballo, raccontando una storia d’amore ormai finita. Il brano è impreziosito da un ritornello in francese – un richiamo alla vita da cosmopolita di OARA, che vive da anni tra Roma e Parigi – e dona al pezzo un sapore internazionale che ne esalta ancora di più la contemporaneità.

“Je danse” giunge a un anno di distanza dalla pubblicazione del singolo “Sono in vacanza”, una canzone pop dance, registrata anche in versione francese, con cui OARA ha debuttato nella scena musicale, e a pochi mesi dall’uscita di “Un bacio blu”, con cui l’artista ha inaugurato il 2023.

Regia: Francesco Ciccone e Eleonora Albrecht

OARA

OARA, al secolo Eleonora Albrecht, inizia la sua carriera di modella a 14 anni tra Roma, Milano, Londra e New York, con alcune agenzie tra le più importanti del panorama. Frequenta l’“Institut Français de la Mode” a Parigi improntando la propria formazione sulla moda e sullo stilismo, per poi proseguire con gli studi di recitazione e cinema a Parigi, Roma e Los Angeles. Come attrice ha preso parte a vari film per il cinema e serie televisive, anche con ruoli da protagonista. Ha diretto inoltre vari video art e cortometraggi presentati in festival cinematografici internazionali.

Nell’estate del 2022 debutta come cantante con lo pseudonimo di OARA con il singolo “Sono in vacanza”, di cui cura anche il testo e che registra in versione francese.

Nel 2023 esce invece il suo secondo singolo “Un bacio blu”.

instagram.com/eleonoraalbrecht/