OARA: guarda in anteprima il video “Il Regalo più speciale”

È online il videoclip di “Il regalo più speciale”, il brano natalizio della poliedrica artista Eleonora Albrecht, in arte OARA, uscito venerdì 8 dicembre.

Il video si apre con un primo piano di OARA che pronuncia la celebre frase “There’s no place like home” tratta da “Il mago di Oz” e, quasi come una Dorothy dei giorni nostri, sbatte i tacchi per essere catapultata in universo altro, al di fuori del tempo nello spazio, in un vero e proprio sogno fatto di tutto ciò che evoca il Natale.

Le vibes anni Ottanta sono quelle che permeano l’intero videoclip, in cui si alternano tipiche situazioni natalizie che vedono l’artista protagonista.

Il regalo più speciale

“Questa canzone ha un significato profondo, l’ho scritta perché ogni Natale è diverso, soprattutto quando perdi qualcuno che ami; le tue abitudini cambiano quando arriva Natale e non ti senti più lo stesso. Io, per esempio, ho perso nel giro di sei mesi mio padre, a cui ho dedicato un verso della canzone, e mia nonna – racconta OARA – Quindi la “presenza” di chi ami è il regalo, significa che devi mettere da parte per un momento il tuo smartphone e goderti le persone intorno a te”.

Con “Il regalo più speciale” Eleonora Albrecht, in arte OARA, conclude un 2023 ricco di progetti e avvenimenti importanti, tra cui la pubblicazione dei due brani “Un bacio blu” e “Je danse”. Del brano natalizio, inoltre, l’artista ha anche realizzato una versione in inglese dal titolo “Presence is the present”, confermando così la sua anima internazionale e la sua capacità di comunicare anche in lingue differenti pur restando credibile.

OARA

OARA, al secolo Eleonora Albrecht, ha cominciato la sua carriera di modella a 14 anni tra Roma, Milano, Londra e New York, con alcune agenzie tra le più importanti del panorama. Si è affacciata inizialmente allo stilismo, per poi proseguire con gli studi di recitazione e di cinema a Parigi – in cui ha vissuto per svariati anni e tuttora lavora – Roma e Los Angeles, al prestigioso “The Lee Strasberg Institute”. Come attrice ha preso parte a vari film per il cinema e serie televisive, anche con ruoli da protagonista. Ha diretto inoltre vari video art e cortometraggi presentati in festival cinematografici internazionali. Nell’estate del 2022 ha debuttato come cantante con lo pseudonimo di OARA con il singolo “Sono in vacanza”, di cui ha curato il testo e che ha registrato anche in versione francese. Nel 2023 è uscito invece il suo secondo singolo “Un bacio blu”, seguito da “Je danse”, pubblicato a giugno.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5uaJDIFb8X5bujejyKTRKb?si=jyv8EhANSSKbnnjKHGAOlA

Instagram: instagram.com/eleonoraalbrecht