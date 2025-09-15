NYLON: guarda in anteprima il video “Alleluja”

Disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali il singolo “Alleluja” dei Nylon. Il brano, un blues-rock dagli accattivanti inserti disco-musicsul tema-drammatico- degli abusi nella Chiesa, è accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Lu Magarò e Gabriele Zanoncelli.

Il singolo anticipa l’uscita del secondo album del trio pavese, “Discretamente a pezzi”, di imminente pubblicazione per La Stanza Nascosta Records.

Si tratta di una canzone di denuncia che riesce però a far ballare- raccontano i Nylon. Fin dalle prime esecuzioni dal vivo la sua forza è stata chiara: il pubblico si lasciava trascinare dal ritmo, cogliendo al tempo stesso la serietà del messaggio. In studio è stato stimolante esaltarne le peculiarità: chitarra elettrica, batteria e cori creano una forte alchimia, mentre gli inserti di violoncello aggiungono sfumature drammatiche.

È un brano che invita alla festa, ma che ad un ascolto attento rivela la sua vera natura; un gioco di contrasti per un atto di denuncia che non vuole passare inosservato.

Il brano, testo e musica di Davide Montenovi e arrangiamenti di Lorenzo Lotus Catinella, vede le collaborazioni di Luigi Scuri (batteria) e Roberto Re (basso).

Per il videoclip di “Alleluja” dei Nylon– spiegano Lu Magarò e Gabriele Zanoncelli– abbiamo curato regia, riprese e montaggio, scegliendo un’estetica neon capace di restituire l’aura del brano.

Le scene in playback mostrano i musicisti immersi in un’atmosfera moderna e vibrante, con giochi di luce che evocano una dimensione onirica. L’obiettivo era creare un video attuale, che amplificasse l’energia della canzone.

Il tema trattato è delicato, ma nel brano viene affrontato con leggerezza senza cadere nella superficialità. Abbiamo voluto riflettere questa scelta anche nel video: un tono leggero e divertente, arricchito da elementi di disturbo -come il blu insistente, il movimento continuo e quello a scatti -per sottolinearne la profondità. Volevamo realizzare un videoclip trascinante, proprio come la canzone.

NYLON

I Nylon sono: Filippo Milani (voce), Davide Montenovi (chitarre) e Adriano Cancro (violoncello).

I Nylon hanno esordito con l’EP Antipasto crudo (2016) e l’album Quasi fosse una tempesta (2019), da cui sono stati tratti i singoli “L’indecente”, “Irene” e “Niente da aggiungere”. Nel 2020 pubblicano il videoclip “Canzone dal balcone” ed esordiscono al Teatro Carbonetti di Broni con lo spettacolo Sul filo dei Nylon. Durante la pandemia promuovono concerti in streaming e realizzano, con 22 artisti pavesi, una versione collettiva di “Ma il cielo è sempre più blu” a sostegno dell’ospedale San Matteo di Pavia.

Tra i riconoscimenti, la vittoria a Rock Targato Italia (2018) e la selezione della Fondazione Estro Musicale (2019). Nel 2021 pubblicano il singolo “Una casa per Spazio”. Dopo la ripresa dei live nel 2023, entrano in studio per il secondo album Discretamente a pezzi, in uscita il 6 ottobre 2025 per La Stanza Nascosta Records, anticipato dal singolo “Alleluja”.

Hanno condiviso il palco con artisti come Max Manfredi, Le Luci della Centrale Elettrica, Roberto Angelini, Omar Pedrini e Alessandro Grazian.

https://www.instagram.com/nylonofficial

https://www.facebook.com/nylonproject