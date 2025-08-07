NESTORE VERRE: guarda in anteprima il video “Unici”

Un inno all’autenticità, contro stereotipi e cliché: il 30 maggio 2025 esce UNICI, il nuovo singolo di Nestore Verre, artista e autore tra i più interessanti del panorama pop italiano contemporaneo.

Scritto e composto dallo stesso Verre, UNICI è un brano potente, dal sound incalzante e coinvolgente, che unisce una melodia energica a un messaggio profondamente emotivo e universale. La produzione è firmata da Kikko Palmosi (già al fianco di grandi nomi della musica italiana) insieme a Nestore Verre, mentre la distribuzione è affidata a Virgin Music Group.

“Unici“ è un invito a riscoprire la propria essenza, a difendere la propria diversità in un mondo che spesso ci vuole omologati. Nestore canta la bellezza dell’essere fuori schema, l’importanza di riconoscere il valore dell’individualità:

“Siamo puri come l’acqua, instabili come il cielo / Siamo liberi come il vento, siamo unici”

Con la sua scrittura poetica e diretta, Nestore affronta il tema della unicità dell’individuo con grande intensità: un racconto di rinascita, di consapevolezza e di libertà, che parla a chiunque si sia mai sentito fuori posto. Il testo è un crescendo emozionale che diventa un vero e proprio manifesto contro l’omologazione.

Nestore Verre

Nestore Verre è un cantautore italiano dalla forte personalità artistica, capace di coniugare sensibilità poetica e intensità interpretativa. Affascinato fin da giovane dagli scritti di autori come William Blake e Oscar Wilde, inizia a scrivere e comporre le sue prime canzoni sin da piccolo, sviluppando una poetica che abbraccia l’esistenzialismo, il sociale e il mondo dei sentimenti.

Il suo sound è in continua evoluzione, libero da schemi e punti di riferimento precisi. Nestore compone lasciandosi guidare dalle emozioni, curando ogni dettaglio delle sue produzioni con attenzione maniacale. La sua peculiarità sta nella capacità di trasformare emozioni e vissuto personale in poesia, dando vita a un universo musicale autentico e riconoscibile.

Il debutto sul grande pubblico arriva nel 2006 con la partecipazione alla trasmissione “CD Live” in onda su Rai 2, dove presenta il suo primo singolo La luna e il fiume in piena, condividendo il palco con artisti del calibro di Albano, Loredana Bertè, Alex Britti, Edoardo Bennato e Dolcenera. Da quel momento, la carriera di Nestore prende slancio, con una particolare predilezione per la dimensione live.

Nel 2008 pubblica il suo primo album Su di te, interamente scritto e composto da lui. Segue un’intensa attività concertistica che lo porta a calcare numerosi palchi, tra cui quello del Teatro Morelli di Cosenza e del concerto di beneficenza “Artisti di Calabria Pro Abruzzo”.

Nel 2010 il brano Yuki_e viene trasmesso su Rai Radio 1 nel programma “Demo”, e nel 2011 pubblica il singolo Se ti va, prodotto insieme a Enrico “Kikko” Palmosi e Paolo Petrini, con ottimo riscontro anche a livello internazionale (Grecia, Slovenia, Spagna).

Nel 2012 partecipa all’Heineken Jammin’ Festival Contest, classificandosi tra le prime cinque band più votate su oltre duemila partecipanti. In quegli anni prende parte a numerosi eventi live e tour collettivi, tra cui “Viaggio Mediterraneo” e il concerto “Grande Sud” di Eugenio Bennato.

Nel 2014 è ospite di Lorella Cuccarini nella trasmissione radiofonica Citofonare Cuccarini su Rai Radio 1. Lo stesso anno pubblica Oltre la realtà, prodotto da Palmosi e Sabatino Salvati (già collaboratori di artisti come Modà, Emma e Renga). Il brano ottiene ottima visibilità, entrando nelle classifiche radiofoniche italiane.

Nel 2015 entra in studio per lavorare al suo secondo album Oltre me non esisto, pubblicato nell’aprile 2016 con l’etichetta “Edizioni e Produzioni I Nomadi s.r.l.” di Beppe Carletti, dando vita a un importante sodalizio artistico e diventando opening act ufficiale del celebre gruppo.

L’album, composto da 11 brani, riceve recensioni entusiaste da testate come Rockol, Marie Claire, ANSA, Tgcom24 e Il Giornale. I singoli estratti raggiungono le vette delle classifiche radio indipendenti, accompagnati da un lungo tour in tutta Italia, con date memorabili come quella al Parco della Biodiversità di Catanzaro (oltre 32.000 spettatori) e la chiusura al Teatro Garden di Rende con standing ovation finale.

Nel 2022 esce Mondi diversi, singolo prodotto da Kikko Palmosi e distribuito da Universal Music Group. Il brano ottiene ottima accoglienza, migliaia di stream e visualizzazioni in pochi giorni.

Il 4 agosto 2023 pubblica Magica, che ottiene anch’esso un ottimo riscontro su Spotify ed è seguito da un tour estivo e autunnale che si conclude nel dicembre dello stesso anno.

Attualmente, Nestore Verre è impegnato nella produzione di un nuovo progetto discografico.

