MY EVIL TWIN: guarda in anteprima il video “Are U Following Me”

E se non sapessi dove ti sto portando… mi seguiresti comunque? Con il loro nuovo singolo “Are U Following Me?”, i My Evil Twin pongono una domanda sul rapporto con l’altro, con sé stessi, e con il passato.

È un brano che parla di colpa e responsabilità, ma soprattutto di quell’istante in cui ti accorgi che potresti non essere più una guida sicura nonostante qualcuno continui a seguirti.

È il senso di colpa che non fa rumore ma ti accompagna ovunque. La paura di guidare qualcuno che si fida di te, senza sapere se stai andando nella direzione giusta. Paradiso, inferno… o forse solo nel luogo in cui tutto finisce.

Il secondo tassello di un percorso iniziato con “0kay!”, si apre con una domanda “Are U Following Me?“

La domanda che dà nome al singolo è intima, quasi disperata: “Mi stai seguendo anche se non so dove sto andando? Anche se potrei portarti a fondo?”

Se all’inizio le atmosfere sembrano più morbide, quasi elettroniche, il brano riprende presto il sound metalcore che contraddistingue la band, culminando in momenti dal grande impatto emotivo

La cifra stilistica della band resta riconoscibile con una miscela moderna di metalcore e influenze elettroniche, ma soprattutto una scrittura che mette al centro la vulnerabilità senza perderne la forza.

MY EVIL TWIN

I My Evil Twin non cercano la posa giusta, ma la verità, anche quando è scomoda.

Un secondo passo verso un’identità musicale che non ha paura di mostrarsi per com’è: complessa, sincera, umana.

My Evil Twin rappresentano il suono del conflitto interiore—la battaglia tra chi sei e chi potresti diventare, lo scontro tra luce e ombra, sanità e caos. Fondendo elementi elettronici, pesantezza ritmica e melodie inquietanti, la band ha creato un’identità sonora unica che sfida i confini dei generi convenzionali.

La musica di My Evil Twin è un viaggio attraverso estremi emotivi—breakdown fragorosi, cori travolgenti e testi crudi e senza filtri che scavano in profondità nei temi dell’identità, dell’autodistruzione e dei mostri che nascondiamo dentro di noi.

Gli ascoltatori vengono trascinati in un mondo in cui la linea tra bene e male è sottile come una lama. Ogni canzone è uno specchio che costringe ad affrontare il proprio riflesso e le ombre che si nascondono dietro di esso.

Spinti da un’energia instancabile e da una passione per la connessione, i My Evil Twin portano sul palco uno spettacolo intenso quanto la loro musica—forte, caotico e catartico.

Questa non è solo musica pesante: è la colonna sonora di chi combatte battaglie che nessun altro può vedere.