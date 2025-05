MONKEYS FROM SPACE: guarda in anteprima il video “Dojo Song”

“Dojo Song” è un brano che nasce da sessioni notturne di improvvisazione. Tra synth distorti e atmosfere surreali, il pezzo esplora un immaginario alieno e visionario, dove l’ironia si intreccia ad un senso di spaesamento cosmico. Un’esperienza sonora che gioca con i confini tra realtà e fantasia.

Spiega la band a proposito del brano: “Nel crepuscolo degli equinozi le porte astrali si dischiudono e i raggi gamma attraversando il vapore nascondono le tracce ai Guardiani alieni. Quello è il momento propizio per compiere il salto. A tale scopo però sarà necessaria una qualche forma di dinamo entropica che possa accelerare il paradosso quantico. Il cibo italiano sembra essere molto indicato. Il salto può durare secondi o millenni in base alla curvatura che lo spazio e il tempo assumono attraverso la porta. Nei giorni immediatamente successivi al salto potrebbero comparire sintomi di paranoia assiale, è un effetto indesiderato il cui unico rimedio è la pratica di specifiche arti marziali e meditative da dojo”.

Il video di “Dojo Song”, ideato e realizzato interamente dai Monkeys From Space, mostra quattro soggettive parallele che raccontano una quotidianità interrotta da un’apparizione improvvisa: una figura scimmiesca che manda tutto in blackout. La narrazione riprende dal suo punto di vista, trascinando lo spettatore in un’esperienza al limite del reale. I quattro protagonisti si lasciano guidare in una jam viscerale e rituale, come posseduti da una forza primitiva e aliena. Tra atmosfere lisergiche, contrasti visivi e una colonna sonora ipnotica, il video si trasforma in un viaggio visionario tra realtà distorta e sogno lucido, dove nulla è come sembra e ogni percezione può essere ingannevole.

MONKEYS FROM SPACE

I Monkeys From Space sono l’enzima catalizzatore di un mondo fatto di allucinazioni, banane e viaggi spaziali. Una band italiana che unisce sonorità alternative rock a testi surreali che evocano atmosfere cosmiche.

Diego Vermiglio (voce e chitarra elettrica), Matteo Vallino (basso), Simone Di Stefano Zamboni (chitarra elettrica) e Luca Barberis Vignola (batteria), formano la band nel 2022 e l’anno dopo pubblicano il loro primo EP “Monkeys from Space – Live on Tape” un concentrato di blues elettro-rituale con influenze space rock, registrato su nastro al “Tape Studio” da Franco Monte e mixato/masterizzato presso il “DD Studio Records” da Daniele Salomone. Distribuito da Banana Sattva Edizioni srl.

Nel 2024 registrano il loro primo album “Monkeys From Space”: un antico pesce preistorico in cella frigo ad Hong Kong, una letale zampa d’elefante, alieni strafatti da cui fuggire e il fegato dolorante di Prometeo. Queste sono alcune delle atmosfere evocate nell’album che verrà pubblicato nel 2025 da Overdub recordings.

