MISHA CHYLKOVA: guarda in anteprima il video “Dead Plants”

Esce venerdì 2 maggio 2025 su YouTube Dead Plants, il nuovo videoclip firmato da Misha Chylkova, musicista psych dream pop di origine ceca cresciuta a Londra e attualmente di base a Milano. Il brano è tratto dal suo album di debutto Dancing the Same Dance, uscito a novembre 2024 per Gare Du Nord Records (LP, CD e digitale).

Diretto da Leonardo Canzi, il video accompagna una delle tracce più evocative e cinematiche dell’album, costruendo una narrazione sospesa tra sogno e intimità domestica. Attraverso immagini essenziali ma dense di simboli, Dead Plants mette in scena il dolore silenzioso di chi sceglie coscentemente di investire in qualcosa da cui non potrà mai avere nulla in cambio, una speranza perseverante, un addio che si consuma in piccoli gesti ma definitivi.

Al centro, la figura dell’artista incarna un rituale di commiato che si fa loop emotivo e riflessione sulla ripetizione: tema chiave dell’intero Dancing the Same Dance, affrontato tanto a livello lirico quanto musicale. Il brano, ottavo della tracklist, si muove su territori rarefatti tra dream pop, ambient e suggestioni cinematiche, con arrangiamenti onirici e volutamente minimalisti. «Dead Plants racconta il gesto consapevole del dare tutti se stessi a un qualcosa che non lo restituirà mai», spiega MIsha Chylkova. «È una canzone sull’insistenza della speranza, anche quando è contaminata dal dubbio, dalla negazione, da ciò che resta non detto. L’idea di annaffiare piante morte mi sembrava una metafora perfetta: un gesto tenero e disperato allo stesso tempo, che facciamo per amore, per ostinazione, o perché non sappiamo fare altrimenti.»

Misha Chylkova

Misha Chylkova è una londinese di origine ceca, attualmente residente a Milano. Da sempre attratta dall’oscurità e dalla ripetizione, la sua prospettiva artistica offre un punto di vista molto personale sulla realtà e sulle relazioni amorose. Nella sua musica l’eleganza incontra la semplicità mentre sovrappone intrecci melodici poco alla volta in un crescendo di complessità. Questo minimalismo melodico arricchito da un tocco di umorismo pungente si forgia a Londra, dove Misha si innamora della musica ed inizia a suonare all’interno della scena anti-folk tra artisti come The Awkward Silences, David Cronenberg’s Wife e Extradition Order.

Nel 2020 avvia una fruttuosa collaborazione con Darren Hayman (Hefner), Ian Button (Death in Vegas, Thrashing Doves) e Jonathan Clayton (Hurtling, Jim Bob) che la porta, tra il 2021 e 2022, a pubblicare alcuni singoli con l’etichetta indipendente britannica Gare Du Nord Records. Il medesimo sodalizio artistico è alla base del suo album di debutto Dancing the Same Dance (Gare Du Nord) uscio a novembre 2024.

Dopo essere arrivata a Milano, Misha Chylkova forma la sua band live in compagnia di Gabriele Arnolfo (Huge Molasses Tank Explodes), Niccolò Avanzi, Lorenzo Parisini (Bear of Bombay) e dello stesso Gae Vinci che la coinvolge nel proprio progetto solista come voce della formazione d’accompagnamento live e del singolo Devil’s Night (Blood on the Tracks Records, 2024).

