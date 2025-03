MESMERISING: guarda in anteprima il video “Solitary Spark”

Mesmerising torna con “Solitary Spark”, un brano che fonde atmosfere progressive alla Pink Floyd, suggestioni alla Police/Sting e richiami beatlesiani, creando un’esperienza sonora avvolgente e senza tempo.

Il pezzo esplora il concetto della monade, un’entità indivisibile e autonoma, capace di connettersi all’universo e custodire verità nascoste. Attraverso immagini cosmiche e poetiche, la canzone descrive questa essenza come una scintilla eterna, danzante tra le stelle e portatrice di misteri per chi sa ascoltarla.

Il messaggio di “Solitary Spark” è un invito all’introspezione e alla ricerca della conoscenza: la monade diventa metafora della saggezza assoluta, un faro nell’oscurità dell’esistenza. Il brano attinge a influenze filosofiche che spaziano da Leibniz al neoplatonismo, intrecciando pensiero e musica in un’unica dimensione suggestiva.

Un singolo che unisce melodia, riflessione e sperimentazione, confermando la capacità di Mesmerising di trasportare l’ascoltatore in territori inesplorati.

MESMERING

Mesmerising, nome d’arte di Davide Moscato, inizia la sua carriera musicale nei tardi anni ’90 come lounge singer in giro per il mondo. Nel 2012 pubblica il suo primo album, “The Golden Dawn of the Tramp”, seguito nel 2016 da “Mental Maze”, che gli vale due Akademia Music Awards in Florida e un premio per il miglior videoclip su LJDNRadio.

Tra il 2017 e il 2018, i suoi singoli entrano nella Euro Indie Music Chart, rimanendovi per anni, mentre la sua musica raggiunge radio in Nuova Zelanda, Sudafrica e Australia. Nel 2020 esce “The Clutters Storyteller” (Lizard Records), un album di Progressive Rock acclamato dalla critica. Seguono nuovi progetti, tra cui il singolo “L’inizio dell’ultimo quarto” (2021) e la collaborazione con il batterista Albert Taste (2022).

Nel 2023 pubblica un 45 giri sperimentale con i brani “Soundscape” e “UVB-76 4625 KHZ”, mentre nel 2024 sorprende con “Questa Alchimia”, un brano pop romantico che dimostra la sua poliedricità artistica. Attualmente è al lavoro con la sua band su un EP di quattro brani, anticipato dai singoli “Lighting the Candle” e “Solitary Spark”.