MARCO BONVICINI: guarda in anteprima il video “Say”

A partire da venerdì 9 maggio è disponibile nelle radio italiane e in tutti i digital stores ‘Say’, il nuovo singolo di Marco Bonvicini, songwriter, cantante e chitarrista bolognese, che anticipa con questa uscita il nuovo album che sarà pubblicato dopo l’estate.

‘Say’ è una canzone che esplora il tema della ricerca interiore e della resilienza. Attraverso immagini di luce e cambiamento, invita a riflettere sulla necessità di agire fin quando abbiamo tempo a disposizione. Le domande ripetute sottolineano la fragilità delle relazioni e il desiderio di un amore duraturo. Con un richiamo al passato e alla connessione profonda tra due persone, il testo trasmette un messaggio di speranza e determinazione, promettendo che, nonostante le sfide, si può sempre trovare una via per ricominciare.

«Ho scelto il singolo ‘Say’ perchè è una canzone diretta, che rappresenta bene la linea musicale intrapresa nel nuovo album» dichiara Marco Bonvicini «Con questa canzone ho voluto creare un ponte tra lo stile acustico dei miei primi lavori e l’elettrico, ottenendo un sound che in questo momento sento maggiormente rappresentarmi».

Il videoclip, girato a Marzaglia, in provincia di Modena, è stato realizzato con due scene di fondo principali, una esterna ed una interna per evidenziare l’unione tra il mondo acustico e ed il mondo elettrico. Le riprese del videoclip sono state realizzate ricercando la profondità di campo e le luci per sottolineare il concetto di malinconia ed intimità del brano. L’inizio in volo descrive la potenza delle parole dette in una relazione, con il rischio che queste, a volte, possano allontanare più che avvicinare.

MARCO BONVICINI

Marco Bonvicini è un cantautore bolognese che ha costruito la sua carriera su una solida esperienza musicale, spaziando tra rock e folk. Con un passato ricco di collaborazioni con artisti di spicco e band locali, ha saputo affinare il suo stile eclettico. Appassionato da sempre della composizione la sua musica riflette un intenso dialogo con se stesso e con il pubblico, creando momenti di condivisione autentica. ‘Say’ è il suo nuovo singolo dopo la pubblicazione di diversi album come ‘The London Session Ep’ (2018), ‘Colors’ (2019) e ‘Wild Silence’ (2022).

www.facebook.com/marcobonvicinimusic

www.instagram.com/marcobonvicinimusic