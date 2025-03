LUREVINTAGE: guarda in anteprima il video “IMORSICHECANTI”

E’ uscito a febbraio (distr. Believe) il singolo di debutto di Lurevintage. Il brano “IMORSICHECANTI” è stato prodotto con la collaborazione di Davide Tagliapietra e si distingue per una profonda atmosfera indie/rock.

La composizione evoca un forte senso di introspezione, con testi che esplorano temi psicologici e riflessivi. La voce, calda e malinconica, è accompagnata da strumentazioni minimali ma efficaci, con chitarre che costruiscono un paesaggio sonoro evocativo.

“In questo brano parlo di come, a volte, restare fedeli a sé stessi possa significare affrontare il dolore e le proprie contraddizioni. Ho voluto raccontare quel conflitto tra il desiderio di cambiare e la difficoltà di lasciar andare, di liberarsi dalle proprie scuse. Il brano parla di imparare a convivere con le proprie ferite e di come, anche attraverso il dolore, possiamo trovare una nuova forza.” (Lurevintage)

LUREVINTAGE

Valentina Falcone, in arte Lurevintage, è una cantautrice nata a Busto Arsizio (VA), con una carriera che unisce introspezione artistica e sperimentazione musicale. Fin da giovane si è dedicata alla scrittura di poesie e testi, che si sono presto trasformati in collaborazioni musicali. La passione per la musica è stata alimentata dalla collezione di vinili del padre, una fonte d’ispirazione che ha influenzato il suo percorso creativo. Valentina ha esplorato diversi generi e progetti, spaziando dal cantautorato acustico al dark noise sperimentale, fino a trovare la sua dimensione più autentica nel progetto Lurevintage. Con Lurevintage, si concentra su sonorità indie/rock, mantenendo fede alla scelta di suoni reali e al 100% analogici, che valorizzano l’essenza delle sue composizioni.



Il suo nuovo singolo “IMORSICHECANTI” è stato concepito al Bunker Studio di Milano, celebre studio di produzione musicale di Gianna Nannini e Davide Tagliapietra. Quest’ultimo, noto produttore di Gianna Nannini, Tiziano Ferro e molti altri grandi artisti come Mengoni, Ramazzotti ed Elisa, ha contribuito alla produzione del brano. Alle batterie ha partecipato Enrico Ferraresi, musicista di rilievo che ha collaborato con artisti del calibro di Bocelli, Fossati, Alice, Morissette, Grignani e DeltaV.



Nel corso degli anni, Valentina è stata finalista in importanti competizioni come l’Accademia della Canzone di Sanremo (ora Area Sanremo), Rock Targato Italia e Brand New Talent (MTV). Ha ricevuto il “Premio Speciale Giovani” al MEI di Faenza e ha partecipato a circuiti come My Chance e Meet’in Radio. La sua musica ha ottenuto visibilità televisiva su “Uzone”, programma di Mediaset Italia 2, e il consenso del pubblico, mantenendosi per un anno al secondo posto nella classifica web di UnoTv/CommusiK. Inoltre, ha ricevuto recensioni positive da testate di rilievo e apprezzamenti da esperti del settore.



