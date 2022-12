IononsonoeriKa: guarda in anteprima il video “Lividi di Gioia”

Il video di Lividi di Gioia è stato letteralmente un livido di gioia.

Tutto è nato dall’esigenza della pubblicazione del singolo, che doveva uscire il giorno prima dell’episodio della serie tv The Kardashians, con all’interno la mia canzone su Disney plus e piattaforma Hulu.

Ho saputo questa cosa e dopo due giorni eravamo già a girare lo shooting per la copertina del singolo per poter fare l’ upload in tempo e darlo al mio ufficio stampa per la promozione.

Avevo poco tempo e dovevo trovare un concept creativo per il mio video. Pensavo a come mettere in immagini la mia musica e parole, questo ossimoro, lividi di gioia. Da qui l’ idea di realizzare un trucco fluo per rappresentare dei lividi colorati, “delle ferite sane”.

Sempre legato al significato che voglio trasmettere con lividi di gioia, ci è venuta in mente l’ idea della boxe; trovata la palestra specializzata con un ring abbiamo girato il tutto in due momenti diversi: il primo dove abbiamo anche fatto degli scatti per la copertina e un secondo incontro per la conclusione del video.

Tra le prime e le seconde riprese mi sentivo di frequente con Alex Marton, producer e direttore artistico del video e con Marco Fanton, direttore della fotografia per consultarci su idee, scene, miglioramenti ecc.

Il secondo momento in cui abbiamo girato il video è stato comico: stavo girando le scene, playback e le altre scene, avevo l’otite ed ero molto raffreddata, cantavo e non sentivo la mia voce. Erano settimane che stavo male e per questo avevamo già posticipato le riprese, ma essendoci dei tempi stretti, abbiamo dovuto comunque fare le riprese anche se non ero in piena forma.

Per prepararmi al secondo shooting dove le scene riguardavano proprio la boxe sono andata a fare il mio primo allenamento con Luca, un ragazzo che insegna questo sport nel mio paese e che gentilmente, senza tanto preavviso, mi ha insegnato le cose basilari. Non sono diventata campionessa (ride) in un’ora di allenamento ma, quantomeno, qualche pugno sul sacco e qualche calcio sono riuscita a tirarlo.

Altro episodio del dietro le quinte delle riprese di Lividi di Gioia, erano le molteplici visite ai Market dei cinesi della zona per cercare gadget da usare nel video: un giorno cercavo il paradenti e le fasce per le mani, il giorno dopo sono uscita lasciandomi ispirare da dei dadi e dei brillantini. Anche il giorno delle riprese, in tutta fretta, mi sono fermata lungo la strada, su indicazioni del mio produttore e direttore artistico per prendere una corda per saltare, un asciugamano, il borotalco e uno spruzzino, il resto sono solo “LIVIDI DI GIOIA”.

Buona Visione.

https://www.instagram.com/iononsonoerika/

VIDEO CREDITS

Prodotto da Luca Stefani e Alex Marton

DP: Marco Fanton

Camera OP: Nicolò Borgo

Lighting: Andrea Maruffa

Mua: Carolin Finozzi

Direzione artistica: Alex Marton (Deorb films)



Un grazie speciale a Riccardo Merini, David Vaccaro, Bocciodromo di Vicenza & Palestra sociale, Proloco Monte di Malo

MUSICA CREDITS

Suonato, prodotto e arrangiato da Alex Marton e Damiano Ferrari

MIxato e Masterizzato da Alex Marton @ Firstline Studio

Il brano è stato editato da Gabesco Publishing e Firstline Production ed è stato scelto come soundtrack per la serie tv “The Kardashians” in onda su Disney + e Hulu.