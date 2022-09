IononsonoeriKa: guarda in anteprima il video “TRENTAGIGA”

E’ uscito a metà agosto, “Trentagiga“, il singolo di debutto del progetto IononsonoEriKa. Un primo capitolo per il progetto dell’atipica e magnetica cantautrice classe 1999, un pezzo spensierato e giocoso, esattamente come questa prima estate che potremmo definire finalmente “normale, un brano che parla delle relazioni che vanno e vengono, parla della vita e del suo cambiare multiforme, parla di amore, di quell’amore al di là di tutto, parla di gratitudine e c’è anche un pizzico di mal de vivre… che senza quello non esisterebbe niente di bello.

L’ho scritta un sabato, il 13 febbraio 2021, giorno prima di San Valentino. Quel giorno e il giorno successivo sono nate le prime strofe, poi settimane successive ero in treno stavo andando a fare dei provini per scegliere i tre primi pezzi da produrre, e mi é venuta un’illuminazione, ovvero di prelevare un pezzo di canzone, che avevo composto la sera prima e di inserirla come ritornello nelle strofe di quella che era Giga, a cui mancava per l’appunto un ritornello. La mia idea è stata confermata, Giga alla fine è stato uno dei primi tre pezzi che abbiamo prodotto. Spero tanto vi piaccia, io ce l’ho messa tutta.

Campionessa olimpica in vasche di ricordi a stile libero, classe 1999, Erica Meneguzzo, in arte IononsonoeriKa. Costante di vita lividi di gioia, ha respirato da sempre arte in casa, suo papá è un artista, e le ha sempre dato degli ottimi spunti di riflessione e di visione analitica e sensibile sul mondo. La casa dove vive è stata progettata e costruita da lui, è una casa artistica, è un’opera d’arte in sé. Collocata nel verde vicino ai boschi di un paesino nella provincia vicentina, domina su tutto il paese. Questo ambiente aiuta Erica ad essere libera di esprimersi senza vincoli.

VIDEO Regia, Montaggio e Color correction di Alessandro Marton e Gianluca Procaccini per DEORB Films



MUSIC Suonato, prodotto e arrangiato da Alessandro Marton e Damiano Ferrari Mixato e Masterizzato da Alessandro Marton @ FirstlineStudio