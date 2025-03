IL SOCIO UNICO: guarda in anteprima il video “Come un Re”

“Come un Re” è un brano diretto come uno schiaffo che ci sveglia dal torpore. La canzone descrive una situazione in cui tutto può precipitare tranne la convinzione di credere in ciò che si è. Un re in rovina che, inerme, vede crollare la sua nobiltà e lascia che le cose vadano come devono andare tranne perdere il suo modo di essere. Un re può diventare un fallito ma anche un fallito può diventare un re!

Gli artisti commentano così la nuova release: “La storia di un Re illogico e irrazionale. Un Re povero convinto di essere ricco. In grado di vivere nella sua ricchezza mentale, pur non avendo più niente. Riesce apparentemente ad ignorare la pessima condizione economica in cui si trova continuando ad affrontare la vita nel pieno delle sue, ormai poche, possibilità.”

Il videoclip di “Come un Re”, diretto da Biagio Cilia ed Eleonora Trebastoni, con la fotografia di Rosario Lo Forte, è ambientato in un palazzo nobiliare in decadenza. Protagonista è un Re in rovina, interpretato dal noto attore Alessandro Cremona (noto per i suoi ruoli in 007 Spectre, Ferrari, Si vive una volta sola, Mafia Mamma), che vaga immerso in un delirio solitario. La realtà che lo circonda è polverosa e desolata. Il re, ormai solo, si è trasformato nella sua stessa servitù: maggiordomo, cuoco, domestico. Prepara pietanze elaborate per un banchetto a cui parteciperà soltanto lui. A cena siede a capotavola, circondato da sedie vuote e da un’opulenza che sa di decadenza. La sua routine è un tentativo di preservare l’illusione della nobiltà: spolvera statue, pota le siepi del giardino, legge un libro. Ma il palazzo sembra scrutarlo con sguardi invisibili, tra candelabri che tremano e riflessi distorti che lo osservano silenziosamente.

Solo nella scena finale, il palazzo sembra improvvisamente tornare in vita. Una cena si anima: il lungo tavolo, è ora affollato da invitati festosi ed eleganti, tra cui la stessa band. L’uomo siede immobile a capotavola, silenzioso e pensieroso. Infine, si alza, esce dal palazzo e si perde in una cantina buia, lasciando un’eco di mistero e malinconia.

IL SOCIO UNICO

In legge, Il Socio Unico «…è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica…».

In musica, “Il Socio Unico” nasce da un’idea di Luca Collodoro (musicista e frontman) il quale, dopo aver maturato diverse esperienze nella scena musicale italiana e londinese, decide di assumersi la piena responsabilità del proprio futuro artistico, coinvolgendo nell’avventura altri due soci unici: Roberto La Monica e Andrea Farina. Una band dal suono netto e sincero che non scende a compromessi e va dritto al punto. Proprio come accade spesso nella vita: quando tutto sembra precipitare attorno, l’unico appiglio è fare affidamento alla nostra forza che scopriamo di avere solo quando abbiamo accettato la condizione di essere soli. In quello stesso istante realizziamo di essere soci unici. Ognuno è Il Socio Unico della propria vita. Le sonorità de “Il Socio Unico” sono la perfetta colonna sonora per le nostre emozioni: dure e graffianti ma allo stesso tempo morbide e intense. Sentimenti contrastanti che vale la pena di affrontare se si vuole uscire dalla comfort zone e diventare padroni della propria vita.

Il primo singolo uscito a giugno 2024 è “SENTINELLA IMMOBILE”, per Needa Records, distribuito da Virgin/ Universal Music group. È contenuta in una più ampia raccolta di canzoni registrate a Zen Arcade di Cesare Basile con l’aiuto della produzione artistica di Giusi Jp Passalacqua e del fonico di sala Sebastiano D’Amico, prodotto da Il Socio unico e Guido Andreani, masterizzato da Alessandro “Gengy” Di Guglielmo allo Zenith Area di Monza. Ha partecipato alla registrazione e alla stesura dei brani anche Giusto Correnti (già batterista former di Dimartino, La Rappresentante di Lista, Luci della Centrale Elettrica, Black Eyed Dog, Nicolò Carnesi, Maria Antonietta, Fabrizio Cammarata & The Second Grace).

Con il secondo singolo “Non Tornare Mai” uscito a Novembre 2024 firmano per Matilde Dischi e il nuovo Manager Davide Maggioni. Entrano in distribuzione con Artist First. A completare l’esperienza musicale, Non Tornare Mai è accompagnato da due videoclip diretti (come tutti i loro video) da Eleonora Trebastoni, Biagio Cilia e la Fotografia di Rosario Lo Forte. I due lavori esplorano la stessa emozione da angolazioni opposte: “Non Tornare Mai | Outside” si concentra sull’emozione vista dall’esterno, una rappresentazione simbolica e introspettiva che tiene lo spettatore con il fiato sospeso. Il secondo video “Non Tornare Mai | Inside” offre un viaggio interiore, immergendo lo spettatore nei pensieri e nelle sensazioni intime del protagonista.

