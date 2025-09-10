GIOVANNA TURI: guarda in anteprima il video “Solo Lui Lo Sa”

“Solo lui lo sa” è un brano che parla di un rapporto d’amore finito, ma è anche un percorso di coraggio e di speranza capace di farci andare avanti. Viviamo storie che ci attraversano con forza, che ci lacerano e ci fanno perdere la fiducia in noi stessi, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo continuare a credere nell’amore e nella nostra capacità di amare.

Il brano è un invito a non farci dettare regole da coloro che non sono capaci di amare, perché solo credendo in noi stessi e nella nostra libertà possiamo diventare più forti e resilienti.

“Solo lui lo sa” è un messaggio di speranza e di coraggio per tutti coloro che hanno vissuto una storia d’amore finita, ma che non vogliono perdere la fiducia nell’amore e nella vita.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: “Il messaggio che voglio trasmettere a tutte le donne e a tutti gli uomini è lasciare andare ciò che non ci fa stare bene ,ciò che soffoca la nostra essenza, che ci costringe ad essere quello che non siamo con regole ingiuste e inutili. Ascoltiamo noi stessi, la nostra fede che ci insegna e ci fa comprendere il vero valore della nostra esistenza.”

Il videoclip di “SOLO LUI LO SA”, la protagonista (Giovanna Turi), sola, persa, arrabbiata, delusa da questa storia d’amore affronta con determinazione e coraggio la realtà dei fatti. Adesso consapevole di essere stata presa in giro continuando a cercare le ragioni di quel rapporto malsano si scontra con il suo animo più profondo decidendo di ritrovare la sua essenza per non rinunciare di essere di nuovo felice e libera di amare.

GIOVANNA TURI

Giovanna Turi, è la cantautrice rock e ribelle dei temi sociali, diventata nel 2019 con le sue canzoni il simbolo dell’emancipazione femminile denunciando la violenza contro le donne e contro l’omofobia con i brani: “Solo una donna” e “Un amore non è mai uguale”. Con la sua musica rock e con il suo stile inconfondibile trasforma la sua immagine in uno strumento di comunicazione di tendenze e stili, forte e unico influenzando reciprocamente musica e moda.Dopo le sue prime esibizioni e il riscontro del pubblico decide di mettersi in gioco, diventando da prima interprete blues/jazz/pop e poi anche autrice dei suoi testi. Nel 2017 si esibisce al Memo Club di Milano fortemente voluta dal direttore artistico di Radio Italia e Radio Italia Tv; finalista del BMA della prima edizione del festival “Bologna Musica d’Autore” organizzato da Fonoprint. Nel 2018 esce in tutti i digital stores il suo primo l’EP autoprodotto “Viaggio Splendido”.Partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 con l’etichetta milanese Red Fish di Elio Cipri. Nel 2020 pubblica “Cosa provi per me” e “Un amore non è mai uguale”. A settembre 2021 esce il suo primo album in studio intitolato “SUICIDIO IN DIRETTA” anticipato dal singolo “Cosa non si fa”. Nel 2022 ritorna con il singolo LA VITA è PAZZESCA e nel 2023 con RE DENARO , brano che fu trasmesso anche su Radio Vaticana.

