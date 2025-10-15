Connect with us

GIN SONIC: guarda in anteprima il video “Tempo per te”

Gin Sonic, Foto: Elena Maria Antonello

Suonano scuri, ma riescono a illuminare; scaldano, ma risultano sempre più freschi: i Gin Sonic con “Tempo per te”, il loro nuovo singolo, riescono nell’impresa di rendere armoniose le contrapposizioni, come un lungo abbraccio che a volte è accogliente, altre volte soffocante.

Un brano elegante, con i suoi preziosismi strumentali, le atmosfere dilatate e lo spazio che lascia alla musica; senza regole, senza canoni, ma penetrante e memorabile.

«Tempo per te è il secondo singolo di Gin Sonic, e canta della consapevolezza della fine; di tutte quelle lotte che la tua pancia fa quando una storia d’amore volge al termine.

Le parole, nate di getto, cercano di calmare le onde inquiete che precedono ogni trasformazione.»

Gin Sonic prende vita nella primavera del 2025 come progetto musicale flower-pop, intrecciando elementi alt-pop, sonorità elettroniche e influenze post-rock.

La formazione — composta da Matteo Berti (batteria, drum machine), Alberto Gusi (basso elettrico, synth) e Giulio Polloniato (voce, chitarra elettrica) — lavora in modo collettivo alla scrittura e all’arrangiamento dei brani, dando vita a un linguaggio musicale condiviso, costruito su sonorità luminose, armonie vocali ariose e intrecci sonori stratificati e delicati.

