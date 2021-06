GABE: guarda in anteprima il video “Come Piume”

E’ uscito lo scorso 11 giugno, il nuovo singolo di Gabe, “Come Piume”. Distribuito da Believe Digital e prodotto da Roberto Cola, il singolo, aprendo le porte all’estate, fa luce sulle ombre dell’artista con un invito alla leggerezza, in un colloquio di autoconsapevolezza giovanile. Nella canzone Gabe si riflette nella storia d’amore: uno specchio in cui riconoscere se stessi e la confusione interiore tipica dei 20 anni.

L’artista stessa descrive così questo brano: “Come Piume è un viaggio in prima persona in cui do del tu, chiedo scusa e ammetto che le complicazioni dell’essere persone inquiete hanno inevitabilmente ripercussioni sulla storia d’amore tra due persone. Tra le varie difficoltà e tutti i tormenti però l’unico modo per trovare un po’ di sollievo da se stessi è quello di avere l’altra persona accanto, perché solo insieme si diventa leggeri come piume cullate dalla vita ed elettrizzate per ciò che sarà, nonostante tutto”.

Come nasce “Come Piume”? Lo racconta così Gabe: “Il brano è nato quando ho cominciato a notare come l’insofferenza e l’inquietudine personale, sfuggano al nostro controllo nel momento in cui si è innamorati. L’essere complicati diventa sia una rivendicazione che un senso di colpa e non si soffre più solo per se stessi, ma anche per il partner che di riflesso subisce i nostri turbamenti”.

Chiara Gabellone in arte Gabe è una giovane cantautrice romana. I suoi testi raccontano le emozioni che accompagnano il corso della vita. La sua penna è caratterizzata da un linguaggio diretto e senza filtri, trattando con sincerità, e talvolta con una punta di ironia, sia le vicende più leggere che quelle più drammatiche.

Le sue presenze artistiche si contano principalmente a Roma, dove ha calcato alcuni dei palchi di maggior rilievo dedicati alla musica live (Le Mura, Quirinetta, Marmo, Whislist ecc…). Esordisce nel 2016 pubblicando tre brani registrati a casa e caricandoli ingenuamente su YouTube. L’inaspettata risposta positiva alle sue canzoni la spinge a percorrere la carriera artistica, pubblicando in seguito il singolo “C’ho l’ansia” e l’ep acustico “Letargico Presente“.

Nel 2021 inizia una nuova fase del suo progetto, un percorso musicale nell’intimità dell’artista, inaugurato dal singolo “Afferrarsi” e seguito dai brani “Ninna nanna per quando si litiga” e ” Volerà”. L’11 Giugno 2021 esce “Come Piume“, la sua più recente produzione, in cui ancora una volta la sua scrittura schietta s’intona perfettamente con l’arrangiamento pop.

