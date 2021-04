La playlist e l’intervista di Gabe, per afferrarsi

“Afferrarsi” è la nuova ballad indie-pop di Gabe.

Profondo, introspettivo, parlato e decisamente interessante, il brano è il giusto compromesso tra cantautorato e puro splendido pop; abbiamo chiacchierato con Gabe per scoprire la sua playlist per “afferrarsi”, e non solo.

Pixies – Where Is My Mind

Cercare di afferrarsi alla propria mente non è sempre facile. “ Where is my mind ?” È un esempio di domanda posta a se stessi, in un momento in cui ci si sente persi.

The Cure – Close to me

“But if I had your faith, then i could make it safe and clean” . La fiducia di chi dobbiamo ottenere, quella di qualcun altro o quella data da noi stessi? Una canzone che esprime un senso di ansia, lasciando la libertà all’ascoltatore la scelta su un possibile duplice significato.

Giovanni Truppi – Scomparire

Afferrare qualcuno che sta per scomparire. “Scomparire” è uno dei capolavori di Truppi. Un’opera delicatissima cantata in punta di piedi.

Gianluca Grignani – Destinazione Paradiso

“Ma più mi guardo in giro e vedo che, c’è un mondo che va avanti anche se, se tu non ci sei più…” All’ascoltatore il compito di scegliere a chi è rivolto quel “tu”.

Vasco Rossi – Vivere

“oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento”. La scelta consapevole di non afferrarsi, ma di lasciarsi andare. Una delle perle della musica italiana.



In un periodo in cui bisogna stare distanti, hai scelto “Afferrarsi” come nuovo singolo: come mai?

Penso che non ci sia momento migliore per ricordarsi di quanto è importante afferrarsi. Afferrare se stessi e afferrarci tra noi. Quando ho scritto questo brano avevo bisogno di ritrovarmi, spero che tutti attraverso questa mia canzone possano tornare ad “abbracciarsi”.

Hai un aneddoto divertente capitato in studio?

Sono un po’ una scroccona di musicisti…mi spiego meglio. È capitato a volte di rubare qualche musicista del turno prima del mio per fargli fare cose un po’ matte.

Hai un artista/gruppo di riferimento?

Diciamo che sono una fan del cantautorato italiano, ma mi piace anche la musica straniera. Non ho un riferimento preciso, sono più una a cui vanno a genio le canzoni più che l’artista. Un pezzo può essere bello indipendentemente dal genere. Sicuramente le mie influenze vanno su un cantautorato pop.

Trovi più ispirazione al mare o in montagna?

Adoro la montagna, ma devo essere sincera, niente mi ispira più della mia quotidiana vita di quartiere, perché è molto vera e con pochi filtri.

Ora a cosa lavorerai?

Ora ho intenzione di far uscire una canzone al mese. Ho voglia di fare tanta musica!