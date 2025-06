FRANCESCO MIRCOLI: guarda in anteprima il video “Banana”

“Banana” è un pezzo rock’n’roll dal ritmo dance rock, in cui l’artista mette in mostra la sua capacità cinematografica di intrecciare testi ironici, satirici e dissacranti. Unendo un registro alto e basso, come afferma lo stesso autore, il brano prende di mira la demenza umana più che l’intelligenza artificiale. La dissacrazione diventa un atto di resistenza contro un mondo che sta andando in declino, dove la menzogna del virtuale genera nuove verità. In questa canzone, che mescola Bennato, Buscaglione e una vena punk rock alla Skiantos, l’intento è esorcizzare i propri fantasmi per trasformarli in lenzuola bianche.

Il pezzo, scritto e composto da Francesco Mircoli, è stato registrato e mixato da Nacor Fischetti al Glow Up Studio di Ascoli Piceno. Gli arrangiamenti sono di Nacor Fischetti e Francesco Mircoli. La batteria è stata suonata da Nacor Fischetti, mentre le chitarre e il basso sono stati suonati dallo stesso Mircoli.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Nell’ultimo periodo ho oscillato come molti dal Para-diso alla Para-noia e ritorno. Ho pensato di scherzarci un po’ su e la mia attitudine di base /funky-punky/ mi ha aiutato molto nella stesura di un brano immediato come Banana. Sicuramente devo aver pensato, visto quello che succede nel mondo ma anche nei semafori, per le strade, che l’essere umano probabilmente è giunto alla frutta. E non mi è venuta in mente una mela o una fragola, bensì un platano come dicono gli ispanici, insomma una banana. Questo brano nel testo sembra un felice ibrido tra Bennato, gli Skiantos e Fred Buscaglione. Per la musica c’è tutto il mio retaggio rockpop inglese. Ho sempre pensato che nella comunicazione musical-testuale frasi “fulminate” possano invece illuminare molto, a patto che uno la lampadina ce l’abbia. È un brano frizzante, mi ricorda un prosecco, un pignoletto anzi un rosè estivo».

Il videoclip di “Banana”, diretto da Manuele Sacchi, cattura l’ironia e la follia del quotidiano. Ambientato durante la festa del patrono a Porto San Giorgio, il video segue le disavventure di un personaggio singolare: un uomo travestito da banana (interpretato dal ballerino brasiliano Bruno Valadares), che si aggira tra le bancarelle rubando in modo goffo e comico oggetti di scarso valore.

La bizzarria e la conclamata eccentricità del protagonista suscitano una serie di reazioni: dai commercianti pronti a scagliarsi contro di lui, alla folla che lo fotografa come una celebrità, fino alle autorità che intervengono per fermarlo, considerandolo una minaccia per la sicurezza pubblica. Il culmine arriva quando il nostro “eroe” viene rinchiuso in un centro d’igiene mentale, con l’unico bottino che riesce a portare via: due cucchiai, un telo da mare e un panino con la porchetta.

Con un mix di satira e comicità, il video gioca con il tema dell’eccentricità e della irrazionalità, riflettendo sulle contraddizioni della società moderna in un’ottica ironica e leggera.

FRANCESCO MIRCOLI

Francesco Mircoli è uno scrittore di canzoni quasi bartender che mescola un cocktail di indie rock e canzone d’autore. Nel 2012 vince il concorso Max Generation del mensile “Max” e il suo primo singolo “Pioggia Acida” esce in anteprima nel portale de “La Gazzetta dello Sport”. È semifinalista a Rock Targato Italia. Partecipa alla trasmissione “Roxy Bar” di Red Ronnie per due volte esibendosi in diretta. Nel 2014 è finalista del Premio De Andrè con il brano “Carolina Bruno Vidal” e nel 2016 semifinalista sempre al Premio De André con il brano “Ti…”. Nel 2018 pubblica il suo primo album “VITA, MORTE e …MIRCOLI” e viene selezionato da Musicultura 2018 per le fasi finali. Molto attivo dal vivo è spalla ai concerti di artisti come: Gianluca Grignani, Marlene Kuntz, Bugo, Teatro degli Orrori, La Rua, Dente, Omar Pedrini, Nobraino e Finley. A Novembre 2018 si imbatte in un tour di concerti tra Svizzera, Germania e Italia per 8 serate di fila (Zurigo, Friburgo, Costanza, Basilea, Rappersweil Jona, Como, Milano, Bologna). Nel 2019 partecipa alle fasi finali del Premio Pierangelo Bertoli e si esibisce come spalla di Alberto Bertoli in una serie di concerti. Nel 2021 viene chiamato per le finali del Premio Ivan Graziani a Teramo.

Dopo aver pubblicato il singolo “Capodanno all’Api”, nel 2022 apre i concerti di Caparezza e Litfiba al Bambù festival di Monteurano e nel 2023 viene scelto dal Mei Etichette Indipendenti per tributare Zucchero in occasione del concerto emiliano di Campovolo dell’artista reggiano.

